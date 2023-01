Dončič pomohl Dallasu 53 body, souboj čtyřicetibodových střelců ovládl Lillard

New York - Basketbalisté Dallasu oslavili v NBA návrat Luky Dončiče do sestavy výhrou nad Detroitem 111:105. Dončič, jenž si minulý týden poranil kotník, nastřílel v utkání 53 bodů a vyrovnal druhý nejlepší střelecký výkon klubové historie Dirka Nowitzkého z památného utkání proti Houstonu v roce 2004.

Alespoň 50 bodů nastřílel Dončič už počtvrté v sezoně, 24 bodů stihl již v první čtvrtině. "Lepší čtvrtinu jsme si nemohli přát," uvedl trenér Dallasu Jason Kidd k úvodní části, kterou jeho tým vyhrál 30:27.

Dončič v zápase trefil 17 z 24 střel, pět z 11 trojek a 14 z 18 trestných hodů. Kromě toho Dončič nastřádal osm doskoků a pět finálních přihrávek. Spencer Dinwiddie dal 12 bodů, z toho 10 v závěrečné čtvrtině. Nikdo další z Dallasu dvouciferný střelecký zápis do statistik neměl. Detroit se opíral o Bojana Bogdanoviče, autora 29 bodů.

Portland porazil Atlantu 129:125 v utkání, které se neslo ve znamení souboje rozehrávačů. Domácí Damian Lillard zaznamenal 42 bodů, hostující Dejounte Murray nastřílel 40. Český reprezentant Vít Krejčí zůstal opět jen na lavičce Atlanty.

Lillard ke 42 bodům přidal také šest asistencí. Proměnil 10 z 21 střel včetně pěti trojek z 12 a všech 17 šestek, z toho dvě zhruba tři sekundy před koncem, čímž uzavřel skóre. Murray na druhé straně trefil 13 z 25 pokusů, pět ze sedmi trojek a všech devět šestek, doskočil osm míčů a přidal i sedm asistencí.

Lillardovi sekundovali Jerami Grant s 22 body a Anfernee Simons s 21 body. Atlantě, která nastoupila bez hvězdného Trae Younga, nepomohlo 23 bodů Bogdana Bogdanoviče.

Atraktivní duel Brooklynu s Los Angeles Lakers vyhráli jasně 121:104 domácí Nets, za které nenastoupil zraněný Kevin Durant. Ještě větší oslabení postihlo hosty, kterým chyběl jak odpočívající Anthony Davis, tak i LeBron James, jenž pociťoval silnou bolest v chodidle.

Domácí táhl za výhrou Kyrie Irving s 26 body, sedmi doskoky a šesti asistencemi. Patty Mills a Cam Thomas přidali po 21 bodech. Hosté měli sedm dvouciferných střelců. Thomas Bryant nastřádal 18 bodů a devět doskoků, Russell Westbrook nastřílel 17 bodů a přidal 10 asistencí. V kariéře jich nasbíral už 8967 a na desátém místě historické tabulky nejlepších nahrávačů vystřídal Garyho Paytona.

Obhájce titulu Golden State zvítězil na hřišti Oklahoma City 128:120. Stephen Curry se podílel na výhře 38 body včetně osmi trojek ze 14 pokusů a překonal klubový rekord v počtu proměněných střel z pole, který držel legendární Wilt Chamberlain. "To znamená, že stárnu," žertovala hvězda Warriors. "Je to něco mimořádného. Každý, kdo překoná Wiltův rekord, se tak cítí. Rozhodně je to požehnání, že hraju v klubu čtrnáct let a dost mi to tam padá," uvedl Curry.

Jeho spoluhráč Klay Thompson dal 28 bodů. Domácím nestačilo 31 bodů Shaie Gilgeous-Alexandera.

Washington poprvé od roku 1999 vyhrál v San Antoniu. Po 22 porážkách na palubovce Spurs zvítězili Wizards 127:106. Deni Avdija k tomu pomohl kariérním maximem 25 body. Washington uspěl pošesté v řadě a užívá si nejdelší vítěznou šňůru za posledních osm let.

NBA:

Brooklyn - LA Lakers 121:104, Dallas - Detroit 111:105, Minnesota - Sacramento 111:118 po prodl., Oklahoma City - Golden State 120:128, Philadelphia - Orlando 109:119, Phoenix - Toronto 114:106, Portland - Atlanta 129:125, San Antonio - Washington 106:127.

Tabulka:

Východní konference:

Atlantická divize:

1. Boston 51 36 15 70,6 2. Philadelphia 49 32 17 65,3 3. Brooklyn 50 31 19 62,0 4. New York 51 27 24 52,9 5. Toronto 52 23 29 44,2

Centrální divize:

1. Milwaukee 50 33 17 66,0 2. Cleveland 52 31 21 59,6 3. Chicago 49 23 26 46,9 4. Indiana 52 24 28 46,2 5. Detroit 52 13 39 25,0

Jihovýchodní divize:

1. Miami 51 28 23 54,9 2. Atlanta 51 25 26 49,0 3. Washington 50 24 26 48,0 4. Orlando 51 20 31 39,2 5. Charlotte 51 15 36 29,4

Západní konference:

Jihozápadní divize:

1. Memphis 50 32 18 64,0 2. Dallas 52 27 25 51,9 3. New Orleans 51 26 25 51,0 4. San Antonio 51 14 37 27,5 5. Houston 50 12 38 24,0

Severozápadní divize:

1. Denver 50 34 16 68,0 2. Minnesota 53 27 26 50,9 3. Utah 52 26 26 50,0 4. Oklahoma City 50 24 26 48,0 Portland 50 24 26 48,0

Pacifická divize:

1. Sacramento 49 28 21 57,1 2. LA Clippers 53 28 25 52,8 3. Golden State 50 26 24 52,0 4. Phoenix 52 27 25 51,9 5. LA Lakers 51 23 28 45,1