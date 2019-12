Dončič po zranění dovedl Dallas k výhře nad San Antoniem

New York - Slovinský basketbalista Luka Dončič se po zdravotní pauze vrátil do týmu Dallasu a v NBA pomohl Mavericks 24 body k vítězství 102:98 nad San Antoniem. Dvacetiletý talent, jenž kvůli zranění kotníku zmeškal čtyři zápasy, byl nejlepším střelcem čtvrtečního utkání. Navíc přidal deset doskoků a osm asistencí a jen těsně mu unikl osmý triple double kariéry.

Nejhorší střelecký výkon ze všech týmů za posledních takřka osm let předvedli basketbalisté Brooklynu. V duelu s New Yorkem, který prohráli 82:94, proměnili jen 21 ze 78 střel z pole a měli úspěšnost pouhých 26,9 procenta. To je nejhorší bilance v soutěži od ledna 2012.

V této sezoně byli dosud horší jen hráči Chicaga. Tým s českým reprezentantem Tomášem Satoranským před dvěma měsíci v duelu s Torontem střílel s úspěšností 29,9 procenta.

Až druhé prodloužení rozhodlo o vítězství Minnesoty 105:104 nad Sacramentem. Hosté na hřišti Kings vybojovali první výhru od 27. listopadu a ukončili jedenáctizápasovou sérii porážek.

Výsledky NBA:

Brooklyn - New York 82:94, Dallas - San Antonio 102:98, Detroit - Washington 132:102, Oklahoma City - Memphis 97:110, Utah - Portland 121:115, Sacramento - Minnesota 104:105 po 2. prodl.

Tabulky NBA:

Východní konference:

Atlantická divize:

1. Boston 28 21 7 75,0 2. Philadelphia 33 23 10 69,7 3. Toronto 31 21 10 67,7 4. Brooklyn 30 16 14 53,3 5. New York 32 8 24 25,0

Centrální divize:

1. Milwaukee 32 27 5 84,4 2. Indiana 31 21 10 67,7 3. Chicago 32 12 20 37,5 4. Detroit 32 12 20 37,5 5. Cleveland 30 9 21 30,0

Jihovýchodní divize:

1. Miami 30 22 8 73,3 2. Orlando 30 13 17 43,3 3. Charlotte 33 13 20 39,4 4. Washington 30 9 21 30,0 5. Atlanta 31 6 25 19,4

Západní konference:

Jihozápadní divize:

1. Houston 31 21 10 67,7 2. Dallas 30 20 10 66,7 3. San Antonio 30 12 18 40,0 4. Memphis 32 12 20 37,5 5. New Orleans 32 9 23 28,1

Severozápadní divize:

1. Denver 30 21 9 70,0 2. Utah 31 19 12 61,3 3. Oklahoma City 30 15 15 50,0 4. Portland 32 14 18 43,8 5. Minnesota 30 11 19 36,7

Pacificiká divize:

1. LA Lakers 31 24 7 77,4 2. LA Clippers 33 23 10 69,7 3. Sacramento 31 12 19 38,7 4. Phoenix 30 11 19 36,7 5. Golden State 32 8 24 25,0