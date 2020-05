Donald Trump si nemyslí, že Čína vypustila koronavirus úmyslně

Washington - Americký prezident Donald Trump si nemyslí, že Čína vypustila koronavirus do světa úmyslně. Trump to dnes prohlásil v rozhovoru s televizní stanicí Fox News. Uvedl také, že on sám na protilátky proti současné nákaze zatím testován nebyl, nejspíš ale takový test brzy absolvuje, citovala z rozhovoru agentura Reuters. Trump doplnil, že někteří zaměstnanci Bílého domu budou v rámci opatření proti šíření viru nosit roušky. Již s tím podle něj začali.

Bílý dům ve čtvrtek oznámil, že u jednoho z Trumpových osobních asistentů byla potvrzena nákaza koronavirem. Nyní americký prezident na dotaz, zda si ti, kteří mu nosí jídlo, budou nově zakrývat obličeje, uvedl, že tito zaměstnanci Bílého domu již začali roušky nosit.

Prezident Trump v posledních dnech tvrdě útočil na Čínu, kde se virus loni potvrdil poprvé, s tvrzením, že tamní vláda nese za rozsah celosvětové pandemie zodpovědnost. Tvrdí také, že Peking klame ohledně svých údajů nově nakažených, jichž denně oznamuje v posledních týdnech jednotky až desítky.

Americký vůdce se rovněž vyjádřil i k údajnému pokusu o námořní invazi, jejímž cílem bylo svrhnout režim venezuelského prezident Nicoláse Madura. Zopakoval přitom, že americká vláda za touto akcí nestojí. "Nic o tom nevím. Domnívám se, že vláda s tím nemá absolutně nic společného. Musím zjistit, co se stalo," prohlásil Trump. "Jestliže bychom někdy něco udělali s Venezuelou, tak to nebude tímto způsobem," dodal.

Venezuelská státní televize v posledních dnech odvysílala doznání jednoho z Američanů, které před několika dny zajala venezuelská armáda při vylodění v zemi. Američan na videozáznamu tvrdí, že byl najat floridskou firmou, aby na objednávku venezuelské opozice dopravil do USA prezidenta Madura. List The Washington Post dnes zveřejnil smlouvu, kterou podle něj s floridskou firmou uzavřela část venezuelské opozice. Agentura Reuters k tomu uvedla, že pravost dokumentu se jí zatím nepodařilo ověřit.