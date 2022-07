Domy 85.000 lidí v Austrálii ohrožují záplavy

Canberra - Více než 85.000 lidí v australském státě Nový Jižní Wales již bylo kvůli záplavám vyzváno k evakuaci nebo jim evakuace hrozí. Informovala o tom dnes agentura Reuters. V úterý ohrožovaly záplavové vody domy 50.000 lidí.

Bouřkový systém, který přinesl silné lijáky do metropole Nového Jižního Walesu Sydney, po čtyřech dnech město opustil. Hladiny řek ale nadále zůstávají na nebezpečné úrovni, což vedlo úřady k dalším výzvám k evakuaci.

"Nebezpečná situace přetrvává a my na to musíme patřičně reagovat," prohlásil australský premiér Anthony Albanese na tiskové konferenci. Podle úřadů by povodňová krize mohla v oblasti trvat až do počátku příštího týdne.

V některých částech Nového Jižního Walesu napršelo od soboty až 700 milimetrů srážek, což je více než roční průměr, napsala agentura Reuters.