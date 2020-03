Domovy smí přijímat jen seniory s negativním testem na COVID-19

Praha - Domovy pro seniory a další pobytové sociální služby musejí od pondělí přijímat jen ty klienty, kteří podstoupí vyšetření na přítomnost koronaviru s negativním výsledkem. Poté je umístí po dobu 14 dní na samostatný pokoj. Ministerstvo zdravotnictví dnes večer v tiskové zprávě uvedlo, že toto další mimořádné opatření má omezit šíření nákazy mezi staršími lidmi, kteří jsou nejrizikovější skupinou. Onemocnění COVID-19, které koronavirus způsobuje, se objevilo už nejméně v šesti domovech pro seniory v Česku. Několik vážně nemocných klientů těchto domovů, kteří se nakazili, zemřelo.

Opatření se týká všech poskytovatelů sociální péče v domovech pro osoby se zdravotním postižením a v domovech pro seniory i těch, kteří poskytují takzvané odlehčovací služby v pobytové formě.

"Při příjmu nových klientů do domovů důchodců a sociálních zařízení bude od zítra (pondělí) prováděn test na koronavirus a zaváděna preventivní karanténa.... Cílem nového opatření je, aby se u této vysoce citlivé skupiny obyvatel co nejvíce snížila možnost přijít do styku s nákazou," uvedl na twitteru ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO). Nové opatření probral i s ministryní práce a sociálních věcí Janou Maláčovou a šéfem Asociace poskytovatelů sociálních služeb Jiřím Horeckým, kteří s nimi souhlasili, dodal.

Od vypuknutí koronavirové epidemie v Česku dosud zemřelo 16 pacientů s onemocněním COVID-19. Všichni byli už před nakažením vážně nemocní, až na jednu výjimku to byli starší lidé. V zemi bylo podle údajů aktualizovaných dnes ve 22:30 potvrzeno 2805 případů nákazy. Problémem posledních dnů je především šíření nákazy v domovech pro seniory a nedostatek ochranných prostředků pro jejich klienty a zaměstnance. Například v domově důchodců v Břevnici u Havlíčkova Brodu se nakazilo 20 z 22 klientů a devět pracovníků. Jedna seniorka, která měla i jiná vážná onemocnění, dnes zemřela v nemocnici. Kraj Vysočina kvůli situaci v tomto domově požádal o zásah armády, vojáci ale řekli, že z kapacitních důvodů pomoci nemohou.

Koronavirus se potvrdil i u zhruba osmdesátileté ženy z Domova seniorů v Michli, která dnes zemřela ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze. Podle nemocnice měla rakovinu a COVID-19 nebyl příčinou úmrtí. Již ve čtvrtek po krátké hospitalizaci v téže nemocnici zemřely další dvě ženy z tohoto zařízení. Ani u nich nebyl COVID-19 bezprostřední příčinou úmrtí, obě trpěly chronickou plicní obstrukční nemocí.