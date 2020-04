Domovy seniorů počítají s testy pro pracovníky po svátcích

Olomouc/Brno/Tábor - Domovy seniorů v různých krajích většinou předpokládají, že své zaměstnance začnou povinně testovat na nemoc covid-19 po velikonočních svátcích. Mimořádné opatření na testování ve čtvrtek vydalo ministerstvo zdravotnictví. Sociální zařízení podle něj mají ode dneška zajistit testování personálu každých 14 dní. Musí vést evidenci vyšetření a nákazu zaměstnance oznámit hygienikům, kteří mu nařídí karanténu. Podle ředitele prostějovského domova seniorů mělo toto opatření přijít dřív.

V Domově seniorů v Prostějově povinnost testovat zaměstnance uvítali. Podle ředitele Zdeňka Libíčka měla ale přijít podstatně dřív. V domově byla podle dostupných informací v dosud jako jediném sociálním zařízení v Olomouckém kraji potvrzena nákaza u více než devadesátileté seniorky minulý víkend. Hromadné testování zaměstnanců hygienou vyšlo negativně.

"Informaci o testování zaměstnanců vím od rána a přišla nám zhruba před půldruhou hodinou e-mailem ze sociálního odboru Olomouckého kraje, našeho zřizovatele. Budeme se v té věci pochopitelně angažovat, v sobotu vyzvedáváme u hasičů v Prostějově testovací sety," řekl dnes ČTK Libíček.

Podle něj se měli zaměstnanci testovat dávno. "Největším nebezpečím pro klienty v domovech seniorů je ten, kdo přijde zvenčí. V době karantény, kdy jsou domovy uzavřené, je to personál. Je to největší nebezpečí a konečně se bude personál testovat. Je to i v jejich zájmu a pro jejich uklidnění. Nápad je to dobrý, ale měl přijít daleko dřáve," dodal.

Ředitelka Domova pro seniory Bechyně v Bechyni na Táborsku Alena Sakařová řekla ČTK, že už dostala pokyny od krajské hygienické stanice. "V úterý dostaneme pokyn od svého zřizovatelského odboru na krajském úřadě," dodala. O Velikonocích podle Sakařové s testováním nezačnou, domov ještě nemá odběrové soupravy. "Nemáme to vyzkoušené, nemůžeme hodnotit," řekla k možnému dopadu používání rychlotestů u zaměstnanců na chod domova. Domov spravovaný krajem má 127 klientů a 87 zaměstnanců.

V Domově pro seniory v Jevišovicích na Znojemsku se dozvěděli o opatření ministerstva zatím jen z televize. "Očekávám ale, že po Velikonocích od našeho zřizovatele dostaneme pokyn, jak bude testování probíhat. Buď dostaneme testovací sady a testování budeme provádět sami, nebo domovy pro seniory bude třeba objíždět speciální sanitka. To nevíme. Testovací sady ale zatím nemáme," řekl ČTK ředitel zařízení Pavel Chloupek. Domov pro seniory v Jevišovicích zřizuje kraj, zařízení má 105 klientů a 74 zaměstnanců. V domově nikdo pozitivně testován na covid-19 nebyl.