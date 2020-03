Domovy seniorů musí zpřísnit pravidla, stav nouze potrvá asi déle

Před vstupem do areálu Fakultní nemocnice Brno funguje stan, ve kterém zdravotníci provádějí odběry lidem s podezřením na nákazu novým typem koronaviru. Pacienti do něj přijíždějí osobními auty, aby se minimalizoval kontakt s personálem. Na snímku z 27. března 2020 sanitka přivezla pacienta k druhému kontrolnímu odběru.

Praha - Ministerstvo zdravotnictví dnes nařídilo domovům pro seniory, aby vyčlenily zhruba desetinu svých lůžek pro lidi s podezřením na nákazu koronavirem, v karanténě či pacienty s lehkými příznaky. Starší lidé jsou nejohroženější skupinou nemoci COVID-19, kterou koronavirus způsobuje, a nákaza se objevila už v šesti domovech pro seniory v Česku. K dnešnímu večeru bylo v zemi potvrzených 2279 případů nákazy koronavirem, za dnešek se počet zvýšil zatím o 257. Devět pacientů, kteří trpěli i dalšími závažnými problémy, zemřelo, jedenáct lidí se dosud uzdravilo.

Nouzový stav umožňující mimořádná omezení pohybu, podnikání i běžných aktivit platí v zemi od poloviny března, skončit má 11. dubna, což připadá na sobotu uprostřed velikonočních svátků. Kvůli pokračující epidemii nebude podle vlády i krizového štábu stav nouze po 30 dnech možné zrušit. Na prodloužení bude vláda potřebovat souhlas poslanců. "Myslím si, že se tomu nevyhneme, počet nakažených bude stoupat," řekl dnes premiér Andrej Babiš (ANO) České televizi. Znovu apeloval na lidi, aby pokud možno zůstávali doma, venku se pohybovali s výjimkou rodin maximálně ve dvou a chránili především seniory od kontaktu s dalšími lidmi.

Ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD) v pondělí navrhne kabinetu, aby kvůli zhoršení situace ve světě musel do povinné dvoutýdenní karantény každý člověk po návratu do České republiky. Dosud se to týkalo návratu z rizikových zemí. I když dál pokračuje dovoz a distribuce ochranných prostředků, podle hejtmanů je jich v krajích nedostatek a situace se dramaticky zhoršuje. Žádají proto o centralizaci nákupů a distribuce pod ministerstvo vnitra.

Laboratořím se dál daří zvyšovat počet provedených testů, ve čtvrtek otestovaly rekordních 4429 lidí, zatím jich provedly přes 31.000. Ministerstvo změnilo podmínky pro testování, nyní bude stačit buď horečka nad 37,5 stupně, suchý kašel, nebo dušnost. Test mohou doporučovat i plicní lékaři.

Nejvíce nakažených i hospitalizovaných je v Praze. V pražských nemocnicích leží momentálně 109 pacientů s koronavirem, což je podle Babiše většina všech hospitalizovaných. Stav pacienta s nemocí COVID-19, kterému lékaři Všeobecné fakultní nemocnice podávají experimentální lék remdesivir, se zlepšil, nadále je ale velmi vážný. Lékaři ho mohli odpojit od mimotělního okysličování krve. Lék, který mu lékaři podávají od úterka, dostává zatím jako jediný pacient v Česku.

Ministerstvo zdravotnictví dnes nařídilo domovům pro seniory a podobným lůžkovým zařízením vyčlenit pro případně nakažené desetinu své kapacity. Tyto prostory musí mít zvláštní sociální zařízení. Personál musí ráno a večer všem klientům měřit teplotu, zakázané je společné stravování nebo aktivity. Více kontrolovat svůj zdravotní stav musí také zaměstnanci, řekl novinářům ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO). Na otestování všech klientů podle něj není kapacita. Podle Babiše by bylo vhodné testovat na koronavirus všechny zaměstnance domovů pro seniory a všechny pacienty s plicními potížemi.

Podle ministerstva je lepší, když pacienti z domovů pro seniory zůstanou v izolaci ve svých zařízeních, aby zařízení akutní lůžkové péče měla dostatečnou kapacitu na pacienty se závažným průběhem. Všechna zařízení pro seniory ale nezvládnou nová nařízení na ochranu před nákazou koronavirem splnit, nemají na to prostory. Personálu domovů navíc chybí potřebné respirátory.

Vláda chce po Velikonocích spustit v zemi takzvanou chytrou karanténu, tedy nový způsob vyhledávání nových případů nemoci COVID-19 s pomocí dat z mobilů a platebních karet. Testovat ji začne v pondělí na jižní Moravě. Velikonoční svátky budou provázet přísná omezení pohybu, budou se muset obejít bez setkání v kostelech, tradičních zvyků i velkých rodinných setkání. Po nich by se mohla uvolnit alespoň část restrikcí, v omezeném režimu by mohly fungovat některé služby, Babiš dnes zmínil například kadeřnictví.

Předseda české vlády se dnes dostal do sporu s evropskými institucemi kvůli finanční pomoci EU, která má členským státům pomoci v boji s koronavirem a s ekonomickými následky epidemie. Premiér tvrdí, že vyčleněných 1,2 miliardy eur (326 miliard Kč) neznamená pro Česko žádné peníze navíc, mělo prý na ně nárok už dříve. Europoslanci i Evropská komise s tím ale nesouhlasí. Současní i bývalí europoslanci upozornili, že se výrazně zjednodušila možnost využití peněz a lze je získat z unijních fondů rychleji.

Vládní opatření zmrazila vedle společenských, kulturních a sportovních akcí také fungování řady oborů podnikání. Škoda Auto prodloužila přerušení výroby ve všech třech českých závodech do 14. dubna, původně se měla výroba spustit 6. dubna. Dodavatel pro autoprůmysl Schaeffler Production CZ zavře od 4. dubna závody v Lanškrouně a Svitavách. Výrobu od tohoto týdne kvůli dočasnému uzavírání automobilek výrazně omezil také výrobce automobilových komponentů Brose CZ. Zájem o paracetamol v lékárnách naopak přivedl ke zvýšení jeho výroby farmaceutickou společnost Zentiva. Na současnou situaci zareagoval výrobce Igráčků Efko-karton v Novém Veselí na Žďársku, který začíná vyrábět limitovanou sérii těchto plastových hraček s ochrannými rouškami. Část výtěžku z prodeje figurek představující lékaře, zdravotní sestry, hasiče, policisty i členy rodiny firma věnuje na podporu zdravotníků a záchranářů v kraji.