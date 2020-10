Domov sociálních služeb v Liblíně pracuje z posledních sil

Domov sociálních služeb Liblín na Rokycansku na snímku z 26. října 2020. Podle Krajské hygienické stanice v Plzni je zařízení co do počtu nakažených koronavirem aktuálně nejvíce zasaženým seniorským domovem v kraji.

Domov sociálních služeb Liblín na Rokycansku na snímku z 26. října 2020. Podle Krajské hygienické stanice v Plzni je zařízení co do počtu nakažených koronavirem aktuálně nejvíce zasaženým seniorským domovem v kraji. ČTK/Chaloupka Miroslav

Liblín (Rokycansko) - Domov sociálních služeb Liblín na Rokycansku má po druhém sobotním testování 89 pozitivních klientů celkem ze 132 seniorů a mentálně postižených a 39 zaměstnanců, tedy polovinu. Ředitel Petr Kounovský ČTK řekl, že zařízení, zřejmě nejpostiženější koronavirem v Plzeňském kraji, jede takzvaně jen s šíleně odřenýma ušima.

V dnešním počtu 89 klientů je 73 lidí, jimž vyšly pozitivní výsledky už minulé úterý, kdy bylo 17 pozitivních zaměstnanců. "Ode dneška nám pomáhají čtyři studenti vyšší odborné školy v Plzně. Pracují i u lůžek. Jezdíme si pro ně," uvedl ředitel.

Domov by jich vzal více. Podle Kounovského potřebuje překlenout současnou situaci do středy, kdy končí desetidenní karanténa pozitivních z prvního testování. "Mohli by už snad ve čtvrtek po tom svátku nastoupit, pokud nám je lékaři uvolní," uvedl.

Podle ředitele dnes zůstala v prádelně, kde z pěti zůstala jedna, respektive dvě ženy. Jedna z nich ještě nemá výsledek testu. "Potřebujeme prát pořád. Děvčata nahoře musí mít denně čisté oblečení, aby byla zajištěna dezinfekce," uvedl. Domov dnes po poledni začal oslovovat všechny bývalé pracovníky, kteří jsou ochotni pomoci.

"Už se nám ale vzpamatoval stravovací provoz, ale musím hodně klepat. Tam to bylo pomalu na zavření. Jakžtakž drží údržba," uvedl Kounovský.

Podle něj nabídl krajský epidemiolog Petr Pazdiora, že zajistí pomoc armády. "Sám se ozval, sám komunikoval," uvedl.

Kounovský ocenil solidaritu. Firma Bravos Radnice ve spolupráci s Kooperativou mu v pátek přivezli domů roušky, rukavice a ochranné obleky. "Obec i místní nám dávají věci. MK Market nám poslal 100 plášťů. Darovanský dvůr nabídl, že by pro nás vařil," uvedl. Dnes přijdou další dary od spřátelených firem, například od pražské společnosti Soral & Hanzlík Medical.

Klienti komunikují s rodinami a přáteli dvěma tablety, které domov dostal darem. "A také přes můj notebook, který jsem si koupil k Vánocům a ještě jsem ho nepoužil. Dal jsem ho do první a teď do druhé vlny. Klienti tak mluví aspoň přes skype," uvedl ředitel. Časy hovorů jsou s rodinnými příslušníky domluvené na přesný čas, lidem techniku odnese na pokoj a zapojí ji sestra či sociální pracovník.