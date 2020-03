Domov Břevnice by podle ředitelky potřeboval na výpomoc 10 lidí

Břevnice (Havlíčkobrodsko) - Domov důchodců v Břevnici u Havlíčkova Brodu, kde jsou zasažení koronavirem klienti i část personálu, podle ředitelky Hany Hlaváčkové potřebuje rychle na výpomoc asi deset lidí, nejlépe mediků nebo zdravotních sester. Hlaváčková ráno řekla ČTK, že pro dnešek jsou služby v domově zajištěné. Podle dopoledního vyjádření hejtmana Vysočiny Jiřího Běhounka (za ČSSD) jsou služby v domově zajištěné do středečního rána díky nasazení jeho ředitelky a pracovníků. Zařízení se stará o lidi s těžkými demencemi, spravuje ho kraj.

"Noc byla celkem klidná, několik klientů mělo zvýšenou teplotu, ale stav je celkem stabilizovaný," uvedla ráno Hlaváčková. Personál však domovu chybí. Běžně se tam ve směnách střídá 16 až 18 lidí, negativní testy na koronavirus mělo podle ředitelky jen šest pracovníků z těch, kteří mohou sloužit.

"Pro tuhle krizovou situaci myslím, že by nám stačilo do deseti dobrovolníků, kteří by si rozdělili služby," uvedla ředitelka. Jednání o pomoci se podle ní vedou s pražskou Nemocnicí Na Bulovce. Ozvala se i jedna dobrovolnice, je to zdravotní sestra.

"Teď řešíme, co dál," uvedl dopoledne na dotaz ČTK Běhounek. Armáda kraji pomoci odmítla. Krajskému odboru sociálních věcí hejtman uložil požádat o pomoc také hasiče, aktivní zálohy nebo Vysokou školu polytechnickou v Jihlavě. Škola má obory zaměřené na zdravotnictví. Domov bude podle hejtmana potřebovat výpomoc rovněž u obslužných profesí.

Onemocnění COVID-19 se podle hygieniků koncem týdne potvrdilo u 20 z 22 klientů domova a u devíti jeho pracovníků. V sobotu byly dvě klientky převezené do nemocnice. Jedna seniorka, která měla i jiná vážná chronická onemocnění, v neděli zemřela. Druhá žena je podle mluvčí Petry Černo stále v nemocnici.

Hygienici nařídili v domově karanténu do odvolání, nejméně však na 14 dní. Podle ředitelky to už na chodu domova mnoho nemění. Areál je uzavřený a oplocený, stojí mimo vesnici. Někteří pracovníci tam teď i přespávají.

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) v neděli uvedl, že by klienti z břevnického domova mohli být přemístěni do lázní Toušeň. Běhounek později ČTK řekl, že umístění klientů v lázních Toušeň se podle odborníků ukazuje jako nereálné. I ředitelka domova dnes řekla, že se klienti nedají převézt, protože to tam pro ně není uzpůsobené.