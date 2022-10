Domluvenou koalici mají zhruba dvě třetiny statutárních měst

Praha - Více než týden po komunálních volbách mají alespoň předběžně domluvenou koaliční spolupráci zhruba dvě třetiny statutárních měst. Ve Zlíně dnes podepsalo dohodu o povolební spolupráci vítězné hnutí ANO s trojblokem ODS, lidovců a Pirátů. Primátorem by měl být i nadále Jiří Korec, který byl lídrem ANO. Koalice dnes vznikly i v některých okresních městech, například v Příbrami se na ní domluvili zástupci ANO s ODS, ve Znojmě podepsali koaliční smlouvu ANO, SPD a Znojmáci a v Přerově vítězné ANO se zástupci ODS a koalice KDU-ČSL a TOP 09. Naopak jednání příliš nepokročila například v Praze nebo Brně. Statutární města, kterých má Česko 27, mají v čele primátora, ostatní města vede starosta.

Ve Zlíně budou mít ANO, ODS, lidovci a Piráti v jednačtyřicetičlenném zastupitelstvu 27 mandátů. "Utvořili jsme reálný stav budoucí koalice ve Zlíně. Ukončili jsme jednání s hnutím Zlín 21 a hnutím STAN, se kterými jsme minulý týden řešili možnosti spolupráce," řekl dnes novinářům Korec. Dalším krokem bude domluva na jednotlivých gescích, příprava koaliční smlouvy, která by mohla být hotová do týdne, a práce na programovém prohlášení. Ustavující zastupitelstvo by mělo být 20. října. ANO bylo s ODS, lidovci a Piráty v koalici i v posledních čtyřech letech, členem koalice byli také Starostové a nezávislí (STAN). Po volbách se ANO s trojblokem dohodlo na vytvoření základu nové koalice a na tom, že s dalšími subjekty budou o případném rozšíření koalice jednat společně. Podle Korce se jednalo i o tom, zda STAN do koalice zapojit. Zástupce trojbloku a lídr ODS Tomáš Goláň však již dříve uvedl, že k tomu není důvod a není reálné, že by s nimi šli STAN do koalice. Podle Korce se po jednáních se Zlínem 21 a STAN rozhodlo, že 27 zastupitelů je dostatečných, a zvítězila varianta ANO s trojblokem.

V Praze se dnes koalice Spolu (ODS, TOP 09, KDU-ČSL) a pražští Piráti stále neshodli na pirátské podmínce, že nezasednou v radě s trestně stíhanými politiky. Tuto otázku zatím ponechají stranou a další jednání se zaměří na programové otázky, řekli dnes novinářům po dnešní schůzce členové obou vyjednávacích týmů. O případné koaliční dohodě bude podle současného primátora a lídra Pirátů Zdeňka Hřiba finálně rozhodovat krajské fórum Pirátů, tedy všichni členové v metropoli.

V Brně bude vítězné ODS s TOP 09 jednat o koalici se všemi subjekty v zastupitelstvu kromě SPD. Rozhodnutí o koalici nepadne dříve než po víkendu, řekla dnes novinářům primátorka Brna Markéta Vaňková (ODS). "Pro mě je zásadní, aby vznikla koalice, která povede Brno k rozvoji," uvedla Vaňková. O koalici mluvila i s předsedou ODS a premiérem Petrem Fialou, který se vyjádřil, že by podporoval koalici na vládním půdorysu. Ve vládě je koalice Spolu složená z ODS, KDU-ČSL, TOP 09 a Piráti se STAN.

Zatím není jasné, jak může vyjednávání v Brně ovlivnit případný odchod dosavadního primátorčina náměstka a místopředsedy KDU-ČSL Petra Hladíka na ministerstvo životního prostředí. Hladík je nominovaný širším vedením strany na místo Anny Hubáčkové (KDU-ČSL), která se rozhodla ze zdravotních důvodů rezignovat na vládní funkci. Mezi Vaňkovou a Hladíkem bylo cítit v poslední době napětí. Například na tiskových konferencích řešili drobné neshody při prezentování témat. Hladík se také krátce před volbami opřel do Vaňkové na sociálních sítích kvůli jejímu vyjádření v politické debatě v televizi, že by po volbách chtěla jednat se všemi. "Neutíkám z Brna, je mi jasné, že to tak působí. Na rovinu říkám, že by bylo jednodušší tady zůstat, trávit více času s rodinou, pokračovat v projektech ve vedení Brna nebo být silnou opozicí. V životě si ale vybírám těžší cesty, když jsem přesvědčen, že vedou správným směrem," uvedl Hladík na twitteru.

V Pardubicích bude vítězné ANO nadále jednat o široké koalici. Se dvěma partnery koaliční spolupráci domluvenou má, s uskupením Spolu jednání nepokročila, řekl dnes ČTK lídr ANO a náměstek primátora Jan Nadrchal. Ve vyjednávacím trojbloku, který by mohl v Pardubicích tvořit koalici, je hnutí ANO, Žijeme Pardubice a Společně pro Pardubice. Široká koalice by měla v 39členném zastupitelstvu 29 mandátů. V Jihlavě by se vítězné hnutí ANO mělo na úterní schůzce dovědět, jestli je možné jednat o vytvoření radniční koalice s druhou nejsilnější kandidátkou ODS a lidovců.

Z dalších krajských měst v Olomouci už v pátek večer rozhodlo vítězné ANO jít do koalice s hnutím spOLečně, ProOlomouc a Piráty. Koaliční smlouva má být podepsána tento týden. Dohodnutá koalice bude mít v pětačtyřicetičlenném zastupitelstvu většinu 28 hlasů. Po jednání klubu zastupitelů ANO to v pátek večer ČTK řekl primátor a lídr ANO Miroslav Žbánek. Místo primátora by mělo podle předběžné dohody opět připadnout ANO.

Z okresních měst má od víkendu jasno o koalicích například Kroměříž a Písek. V Kroměříži podepsalo koaliční smlouvu hnutí ANO s pěti subjekty - KDU-ČSL a nezávislými, ČSSD a nezávislými osobnostmi, Zdravým Kroměřížskem, OK Občany Kroměříže a ODS. Starostou bude lídr ANO Tomáš Opatrný. V Písku vznikla o víkendu koalice vítězného ANO, hnutí Pro Písek, ODS a Pirátů. V zastupitelstvu bude mít 16 členů z 27. Starostou se stane Michal Čapek (ANO).

Znojmo povede koalice ANO, SPD a Znojmáci. Podepsali koaliční smlouvu a nyní budou vytvářet programové prohlášení a řešit rozdělení funkcí v radě města. Koalice disponuje 16 mandáty z 31. Kvůli koalici s SPD vystoupil z hnutí ANO zvolený zastupitel Jan Šťastník a z hnutí Znojmáci rezignovali na mandát Jan Padalík a následně Bruno Kotrnetz, který za něj měl nastoupit jako náhradník. V zastupitelstvu tak zasedne až druhý náhradník Bert Bartas.

V Příbrami budou vládnout ANO s ODS v pětadvacetičlenném zastupitelstvu budou mít těsnou většinu 13 hlasů. Starostou by měl zůstat lídr ANO Jan Konvalinka, ANO obsadí v městské radě pět křesel a ODS dvě, řekl dnes Konvalinka ČTK. Kolín povede další čtyři roky koalice vítězné Změny pro Kolín, Volby pro Kolín a Kolíňáků, starostou zůstane lídr Změny Michael Kašpar. Stejné zůstane i nejužší vedení města, menší personální změny budou v radě města, řekl dnes po podpisu koaliční smlouvy Kašpar. V Novém Jičíně dnes podepsali memorandum o spolupráci zástupci hnutí ANO, KDU-ČSL, ODS a Strany Zelených s Piráty, TOP 09 a STAN. Během následujících dvou týdnů chtějí doladit všechny záležitosti týkající se personálního obsazení rady či programu. ČTK to řekl lídr novojičínského ANO a současný starosta Stanislav Kopecký. V zastupitelstvu, které má 29 míst, bude mít koalice 17 křesel.