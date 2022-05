Dominika Duku v čele pražského arcibiskupství nahradí Jan Graubner

Vatikán/Praha (ČTK) - Kardinála Dominika Duku v čele pražského arcibiskupství vystřídá z rozhodnutí papeže Františka olomoucký arcibiskup Jan Graubner. Do úřadu bude uveden 2. července. Duka, který arcidiecézi vedl od roku 2010, před čtyřmi lety dosáhl věku 75 let, kdy církevní hodnostáři obvykle své funkce opouštějí. Graubnerovi, považovanému v církvi za konzervativce, bude 75 let příští rok. Stejně jako Duka začal do nejvyšších církevních kruhů stoupat po listopadu 1989. Podle prezidenta Miloše Zemana papež svým výběrem potvrzuje důležitost kontinuity v české církvi. Římskokatolická církev je nejpočetnější v ČR, při loňském sčítání se k ní přihlásilo přes 741.000 lidí.

Výběr Dukova nástupce trval několik let. V roce 2018 papež František v reakci na Dukův rezignační dopis pražského arcibiskupa vyzval, aby pokračoval ve funkci, dokud nebude stanoveno jinak. Že se jmenování Dukova nástupce blíží, se usuzovalo z výměny na postu apoštolského nuncia v ČR. V médiích se dříve spekulovalo o jiných jménech, například o mladších biskupech, třeba o královéhradeckém biskupovi Janu Vokálovi či plzeňském biskupovi Tomáši Holubovi.

Graubner dnes uvedl, že jeho jmenování v pořadí 37. pražským arcibiskupem pro něj bylo velkým překvapením. V úřadu je připraven zůstat několik let. Počítá s tím, že bude podobně jako Duka přesluhovat. Po výměně pražského arcibiskupa by měla v nejbližších letech nastat změna také v čele dalších čtyř diecézí vedených biskupy, kteří také záhy dosáhnou věku 75 let. Olomoucké arcibiskupství bude Graubnerova nástupce hledat po jeho uvedení do úřadu. Sbor poradců nejprve zvolí apoštolského administrátora, řekl dnes ČTK mluvčí olomouckého arcibiskupství Jiří Gračka.

Graubner byl do čela olomoucké arcidiecéze uveden v listopadu 1992. Před dvěma roky vystřídal Duku v čele České biskupské konference, kterou před tím vedl už v letech 2000 až 2010. Bývá považován za jednoho z předních představitelů konzervativního křídla římských katolíků v ČR. Sám se přitom za konzervativce nepovažuje, nicméně podle svých slov "cítí zodpovědnost za věrnost nauce církve i správné praxi".

V olomouckém úřadu se Graubner musel vyrovnat s opakovanou kritikou ze strany médií i řadových věřících. Skvrna podezření na něm ulpěla v případu faráře Františka Merty, který v 90. letech zneužíval ministranty a později byl odsouzen k podmíněnému trestu. Trestní oznámení na něj policie odložila, a arcibiskup vždy tvrdil, že žádná provinění kněží nezakrývá. Graubner čelil také nařčení kvůli rekonstrukci olomoucké katedrály.

Loni v létě se připojil ke kritikům tehdejšího správce sociálních sítí pražského arcibiskupství Josefa Nerušila, který vedl pražskou kandidátku SPD ve sněmovních volbách. V loňském roce také kritizoval působení Hany Lipovské v Radě České televize (ČT). "Mrzí mě, že členka Rady, kterou nominovala Česká biskupská konference, vyvolává dojem, že hájí zájmy některých konkrétních skupin a osob. V tomto ohledu chápu a sdílím obavy veřejnosti," uvedl před rokem.

Duka v době komunistické totality čelil odnětí státního souhlasu, za ilegální duchovní činnost byl v 80. letech ve vězení. Před jmenováním pražským arcibiskupem působil v čele královéhradecké diecéze. Má pověst nejlepšího diplomata mezi českými biskupy, církvi se za jeho úřadování podařilo dovést do konce dlouholetá jednání o majetkovém vyrovnání státu s církvemi. Na druhou stranu Duka často čelí kritice, že se snaží až příliš vycházet vstříc představitelům světské moci..

Po volbách 2017 nicméně konstatoval, že volby do Sněmovny vyhrály strany a hnutí, které v posledních 25 letech nevytvářely svobodu této země. Loni Duka v souvislosti se zprávou o zapojení ruských tajných služeb do výbuchu muničních skladů ve Vrběticích napsal Zemanovi, že pokud chce být ČR svobodným a suverénním státem, musí být hrdá, aby dokázala chránit svou integritu a suverenitu. Koronavirus Duka loni označil za čínskou biologickou zbraň.

Kritice Duka čelil za požehnání mariánského sloupu, který se před dvěma lety vrátil na Staroměstské náměstí v Praze. Odmítl, že by byl památník výrazem zpupnosti katolické církve. Loni v červnu spolek Někdo Ti uvěří kritizoval údajné Dukovo tvrdé jednání vůči oběti sexuálního zneužívání v katolické církvi. Nedávno Duka vzbudil pozornost svým blogem, v němž odmítl v souvislosti s válkou na Ukrajině brutalitu činu znásilnění, vojáky ale označil také za "oběti nejsilnějších emocí a vášní". Zároveň se postavil proti nabízení "potratových pilulek" znásilněným ženám.

Zeman Graubnerovi ke jmenování poblahopřál. Tradice je pevnou kotvou v čase velkých světových krizí, napsal mu prezident v dopise. Premiér Petr Fiala (ODS) popřál Graubnerovi hodně sil, moudrosti a Božího požehnání. Ministr kultury Martin Baxa (ODS) se těší na spolupráci například v oblasti památkové péče, uvedl na twitteru.

Církevní historik Jaroslav Šebek dnes ČTK řekl, že volba Graubnera pražským arcibiskupem je od Vatikánu sázka na jistotu. Vypovídá ale o personální krizi české církve a je to nečekaná volba. "V tomto směru je to do jisté míry krizové řešení," uvedl. Graubner podle Šebka po 30 letech v čele olomoucké arcidiecéze přichází do úplně jiné církevní mentality a bude to pro něj velice náročné. "Jan Graubner je čestný a statečný muž a zaslouží si modlitby za úspěšnou misi v pozici primase českého. Jenom nevím, zda si zaslouží, aby byl použit jako přechodné řešení," uvedl na twitteru bývalý předseda KDU-ČSL Miroslav Kalousek (TOP 09).