Dominik Hašek bude s europoslanci debatovat o zákazu startů ruských sportovců

Štrasburk - Bývalý český hokejový brankář Dominik Hašek dnes zavítá do Evropského parlamentu ve Štrasburku, aby s poslanci diskutoval o zákazu působení ruských sportovců v evropských soutěžích či na olympiádě v Paříži. Zákonodárce čeká také hlasování o podpoře výroby čipů v Evropě či debata o návrhu pravidel pro obnovu přírody, který poslance nebývale rozděluje.

Vítěz olympiády z Nagana v roce 1998 je jedním z nejznámějších zastánců vyloučení ruských sportovců ze zahraničních soutěží kvůli agresi jejich země proti Ukrajině. V Evropském parlamentu se Hašek setká s několika poslanci včetně předsedkyně Roberty Metsolaové. Promluví také na dvou konferencích, jejichž tématy budou ruská sportovní propaganda a zákaz startu ruských sportovců na pařížské olympiádě chystané na příští rok.

Poslanci budou kromě toho hlasovat o normě, která má zajistit finanční podporu výroby polovodičů v EU, aby do konce desetiletí zdvojnásobila svůj podíl na světové produkci. Měli by také potvrdit další normy z klimatického balíku označovaného jako Fit for 55, na jejichž znění se již dohodli s členskými státy. Mimo jiné jde o budování sítě dobíjecích stanic pro elektromobily.