Dominance dua Barbie a Oppenheimer v amerických kinech pokračovala čtvrtý týden

Los Angeles - Fenomén označovaný jako Barbenheimer dál táhne diváky do kin. Snímky Barbie a Oppenheimer byly za uplynulý víkend počtvrté v řadě dvěma nejvýdělečnějšími tituly v severoamerických kinech, když si na vstupném připsaly dalších 33,7 a 18,8 milionu dolarů. Globálně už má Barbie na kontě 1,18 miliardy dolarů (26 miliard Kč), což ji řadilo na druhé místo v žebříčku filmů studia Warner Bros, uvádí americká média.

Film o odkazu ikonické panenky s Margot Robbieovou a Ryanem Goslingem v hlavních rolích je v čele tržeb v Severní Americe od 21. července, kdy vstoupil do kin současně s dramatem režiséra Christophera Nolana o "otci jaderné bomby". Oppenheimer nakonec v souboji, který filmoví fanoušci začali označovat jako Barbenheimer, výrazně zaostal, i jeho tržby na úrovni skoro 650 miliard dolarů jsou však výrazným úspěchem.

Barbie, kterou režírovala Greta Gerwigová, se minulý týden stala nejúspěšnějším počinem režisérky v dějinách americké kinematografie, když její tržby překonaly animovaný film Frozen II. V globálním srovnání titulů od Warner Bros je nyní na druhém místě za posledním dílem filmové série o Harrym Potterovi.

Podle webu The Hollywood Reporter má za sebou Barbie jeden z nejlepších čtvrtých víkendů v amerických kinech, kterým na "domácí" půdě překonala 500milionovou hranici. V zahraničí ji z prvního místa o víkendu sesadil čínský film No More Bets, který s 88 miliony dolarů nasbíral v prvních dnech po uvedení skoro dvojnásobné tržby oproti Barbie.

Oppenheimer mimo Severní Ameriku o víkendu utržil dalších 32 milionů dolarů. "Barbie a Oppenheimer klesly o 36 procent, respektive 35 procent, a dál tak dominovaly předním příčkám žebříčků. Jinak řečeno, Barbenheimer si žije svůj sen," píše The Hollywood Reporter.