Domácnosti si za teplo připlatí jen minimálně, uvedlo sdružení

Praha - Ceny tepla pro domácnosti vzrostou podle Teplárenského sdružení příští rok minimálně, případně vůbec. Růst nákladů tepláren, zejména kvůli zdražování emisních povolenek, bude vykompenzován přesunutím tepla do nižší sazby daně z přidané hodnoty (DPH), sdělilo dnes sdružení v tiskové zprávě. Snížení sazby DPH na teplo z 15 na deset procent začne platit od 1. ledna.

Náklady tepláren na výrobu tepla podle sdružení dál rostou. Nejdůležitějším faktorem zůstává zdražování povolenek na emise skleníkových plynů, jejichž cena by podle předpovědí měla v příštím roce opět růst. "Rostou však prakticky všechny nákladové položky a do cen tepla se promítají také masivní investice tepláren do snižování emisí realizované v posledních několika letech," uvedlo sdružení.

V důsledku snížení DPH na teplo ale domácnosti zdražení tepla pocítí minimálně. "Předpokládáme, že přes výrazný růst nákladů bude v příštím roce díky snížení sazby DPH na teplo většina tepláren schopná udržet stabilní konečnou cenu tepla pro domácnosti," uvedl předseda výkonné rady teplárenského sdružení Tomáš Drápela.

Sdružení ale očekává, že v některých případech příští rok ceny tepla pro domácnosti mírně vzrostou. Zdražení by ale mělo být zpravidla nižší než meziroční míra inflace a rodinných rozpočtů by se tak významně nedotklo, napsalo sdružení.

Z hlediska předpokládaného růstu nákladů poukazují teplárny na ceny emisních povolenek. "Zatímco ještě v roce 2017 zaplatily teplárny za povolenky 1,5 miliardy Kč, letos tuto částku odhadujeme na 8,7 miliardy Kč a pokud se naplní prognózy dalšího růstu ceny povolenky, mohly by se náklady na povolenky v příštím roce vyšplhat ke 13 miliardám korun," odhadl Drápela. Teplárnám rostou i další náklady včetně cen některých paliv či mezd zaměstnanců.

"Cenám tepla nepomohlo ani rozhodnutí Rady Energetického regulačního úřadu, která meziročně výrazně snížila podporu elektřiny z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla ve výrobnách nad pět megawattů," upozornil Drápela. Z teplárenství tím byla podle něj odebrána přibližně miliarda korun, což tlačí část výrobců na hranu ekonomického přežití.