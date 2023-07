Domácími šampiony v cross country horských kol jsou Rauchfuss a Čábelická

Bedřichov (Jablonecko) - Mistrem České republiky v olympijském cross country horských kol se stal ve 33 letech poprvé v kariéře Marek Rauchfuss. Mezi ženami zvítězila v Bedřichově stejně stará Jitka Čábelická a získala již pátý titul.

Oba šampioni elitních kategorií dnes nebyli nejrychlejší ve společném závodě s jezdci do 23 let. Rauchfusse předčil v závěru Jan Zatloukal, který v absolutním pořadí zvítězil o tři sekundy a získal titul v třiadvacítkách. Dokonce o minutu a 44 sekund dříve než Čábelická přijela do cíle Adéla Holubová.

"Jsem maximálně spokojený. Je to můj první titul v cross country a nemám slov," řekl Rauchfuss webu Českého svazu cyklistiky.

"Jsem rád, že to nakonec byl náš souboj s Honzou (Zatloukalem). Většinu závodu jsme jeli spolu a trošku jsme si pomohli. Trénuju ho, formu jsme vyladili úžasně a můžu říct jediné: mládí vpřed. Je o nějakých 12 let mladší, má větší výbušnost. V závěru to ukázal, já jako maratonec jsem to měl těžší. Ale dopadlo to skvěle pro oba," dodal Rauchfuss.

"Je to super. Věděl jsem, že patřím mezi favority, ale šlo to až překvapivě hladce. S Márou se nám podařilo odjet, na konci mi ještě zbyly nějaké síly a byl jsem o něco rychlejší,“ pochvaloval si Zatloukal.

Za Rauchfussem vybojoval stříbro dlouholetý reprezentant a vítěz z roku 2011 Jan Škarnitzl a bronz Jan Vastl. Obhájce titulu Ondřej Cink kvůli nemoci nestartoval. Přišel tak o možnost zabojovat o pátý titul v řadě a celkově sedmým se dotáhnout na historického lídra Jaroslava Kulhavého.

Osmatřicetiletý Kulhavý, který se v poslední době věnuje terénnímu triatlonu, zůstal daleko za medailovými bitvami. Olympijský vítěz z Londýna, v jehož sbírce úspěchů je i olympijské stříbro, obsadil v pořadí elitní kategorie osmé místo. Na vítěze ztratil čtyři minuty a 22 sekund.

Čábelická triumfovala před Karlou Löffelmann a loňskou šampionkou Janou Czeczinkarovou, která před rokem ve Stupně přerušila její nadvládu z let 2018 až 2021.

"Je to takový hořkosladký titul," přiznala Čábelická s ohledem na porážku s Holubovou. "Dělala jsem moc chyb, nedařilo se mi v technice. Ani výkonem to nebylo ono. Ale mám za sebou náročné soustředění směrem k mistrovství světa a pořád je to titul v elitě. Adélka jela výborně a vyhrála naprosto zaslouženě," řekla Čábelická.

Holubová po závodě neskrývala nadšení. "Nečekala jsem, že vyhraju absolutně, navíc s tak velkým náskokem. Je to splněný sen, stejně jako to, že jsem si vyjela nominaci na mistrovství světa, kde bych ráda skončila v elitní desítce," prohlásila Holubová k srpnovému šampionátu ve Skotsku.

V juniorských kategoriích si vedli nejlépe Ondřej Novotný, jenž navázal na loňský triumf, a Eliška Hanáková.

Muži: 1. Rauchfuss (Česká spořitelna Accolade) 1:23:18, 2. Škarnitzl (Gapp System-Kolofix) -37, 3. Vastl (Rouvy Specialized) -56, 4. Kobes (Gapp System-Kolofix) -2:18, 5. Skála (Česká spořitelna Accolade) -2:38, 6. Morávek (D2mont Merida) -3:37.

Muži do 23 let: 1. Zatloukal 1:23:15, 2. Konečný (oba Nutrend Specialized) -2:40, 3. Sáska (Massi) -3:22.

Průběžné pořadí Českého poháru (po 4 ze 6 závodů): 1. Zatloukal 540 bodů, 2. Škarnitzl 500, 3. Ulík (SR) 480.

Ženy: 1. Čábelická (Gapp System-Kolofix) 1:29:03, 2. Löffelmann (Česká spořitelna Accolade) -2:38, 3. Czeczinkarová (Berria Vittoria) -3:27, 4. Vojta (Challenge One) -4:13, 5. Tvarůžková (Expres CZ-Tufo Kolín) -5:08, 6. Karásková Erbenová (Czech Multisport Coaching) -6:03.

Ženy do 23 let: 1. Holubová (Rouvy Specialized) 1:27:19, 2. Spěšná (jb Brunex Superior) -2:30, 3. Novotná (Aspire Opportunity Brno) -4:01.

Průběžné pořadí Českého poháru (po 4 ze 6 závodů): 1. Holubová, 2. Čábelická obě 560, 3. Terpstraová (Niz.) 530.