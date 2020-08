Domácí tituly v časovce získali Černý a Nosková

Mladá Boleslav - Josef Černý vyhrál na mistrovství České republiky v silniční cyklistice podruhé v kariéře časovku a získal tak svůj celkově třetí domácí titul. Na trůn se vrátil po roční pauze. Dnes v Mladé Boleslavi uspěl především díky lepší druhé polovině závodu a porazil šestinásobného domácího šampiona z časovky a obhájce Jana Bártu. Bronz si vyjel Adam Ťoupalík. Závod žen vyhrála Nikola Nosková, stejně jako Černý dosáhla na třetí české zlato a druhé vítězství v časovce.

Sedmadvacetiletý jezdec stáje CCC Černý měl na 40 kilometrů dlouhé trati v její polovině jedenáctisekundové manko právě na nejlepšího domácího časovkáře posledních let Bártu, závěr ale zvládl skvěle a v cíli byl rychleji o takřka deset sekund. Když v roce 2018 v Karlových Varech vyhrál časovku poprvé, následně ovládl i silniční závod v Plzni. Ťoupalík ztratil na vítěze více než minutu.

Zatímco Bártovi, který měl už tituly z let 2012-2015 a 2017, se loni podařilo Černého porazit a vyrovnat si s ním tak účty za karlovarský závod, dnes si pozice znovu prohodili. Nového šampiona nezastavil na cestě za zlatem ani pozdní návrat z Belgie, kde ještě ve středu dokončoval čtyřetapový závod Kolem Valonska.

"Bylo to tak padesát na padesát. Nevěděl jsem úplně, jestli mi to sedne, ale jak jsem vystartoval, tak jsem cítil, že by to mohlo jít a věřil jsem si. I když jsem byl unavený a po tom závodu v Belgii jsem to cítil, druhá půlka mi dnes sedla víc a pak už jsem jen zrychloval, takže nakonec v pohodě," řekl Černý novinářům.

Bárta si z porážky hlavu nedělal. "Začátek byl dobrý, ale v polovině jsem ztratil rytmus a rázem byl náskok pryč, což rozhodlo. Časovka je o stálém tempu, když z něj člověk vypadne, tak je zle. Mrzí mě, že mi titul unikl, ale pár jich už mám, proto to beru trošku jinak," řekl Bárta.

Třiadvacetiletá Nosková, která hájí barvy stáje Équipe Paule Ka, zvítězila o 11 sekund před Markétou Hájkovou, třetí dojela o dalších 15 sekund zpět Tereza Korvasová.

Nosková zvládla 20 kilometrů dlouhou trať ve velkém horku v čase 27:16. Navázala tak na své triumfy z roku 2017, kdy ve slovenském Žiaru nad Hronom dosáhla na double z časovky i silničního závodu. Původně přitom nechtěla do dnešní časovky vůbec nastoupit a vše přehodnotila teprve až po zásahu reprezentačního trenéra Tomáše Kopeckého.

"Já časovky úplně vyloženě nesnáším, i když je docela hodně trénuju. A tu dnešní jsem vůbec jet nechtěla. Odmítala jsem jet. A rozhodla jsem se až tři dny zpátky, že to zkusím. S tím, že to bude dobré rozjetí na sobotní silniční závod a následně pak i na mistrovství Evropy," řekla Nosková novinářům. "Trenér mě přesvědčil, ale musel mě hodně přesvědčovat. Pak mě ale hned zapsal i do té nominace na Evropu," přiznala s úsměvem.

Druhý český titul ze souboje s chronometrem získala i přesto, že mladoboleslavská trať nebyla svým profilem až tak úplně pro ni.

"První část byla sice do tahu nahoru, ale pak zpátky to víceméně klesalo. Kdybych měla před startem říct, tak by tohle určitě nebyl můj zvolený profil pro trať, na níž bych měla vyhrát. Ale už když jsem se rozjížděla před startem na ergometru, tak jsem cítila, že nohy nejsou až tak špatné. Každopádně je pro mě překvapením, že jsem dokázala vyhrát," uvedla Nosková.

Mezi muži do 23 let obhájil loňské prvenství Jakub Otruba a dosáhl tak na zlatý hattrick, neboť ve stejné kategorii zvítězil již v roce 2018. Druhý skončil Petr Kelemen před Vojtěchem Řepou.

"Trať byla těžká, do tempa a navíc foukal vítr. Jelo se mi ale dobře, před mistrovstvím Evropy by to přesto chtělo formu ještě trochu vyladit. Řídil jsem se podle času Petra Kelemena, trošku rezervy jsem tam ještě měl," ujistil Otruba.

V závodě juniorek, které se o medaile utkaly na kratší jedenáctikilometrové trati, byla nejrychlejší Kristýna Burlová. Stříbro si vyjela Tereza Prošková, bronz Gabriela Bártová.

Mistrovství ČR v silniční cyklistice v Mladé Boleslavi - časovka:

Muži elite (40 km): 1. Černý (CCC) 46:12, 2. Bárta -10, 3. A. Ťoupalík -1:03, 4. Schlegel (všichni Elkov-Kasper) -1:28, 5. Turek (Israel Cycling Academy) -1:38, 6. Kukrle (Elkov-Kasper) -2:47.

Muži do 23 let (40 km): 1. Otruba (Elkov-Kasper) 47:22, 2. Petr Kelemen (CCC Development Team) -52, 3. Řepa (Topforex-Lapierre) -1:36.

Ženy (20 km): 1. Nosková (Équipe Paule Ka) 27:16, 2. Hájková (BePink) -11, 3. Korvasová (Dukla Praha) -26, 4. Jandová (WCC) -41, 5. Ševčíková -42, 6. Machačová (obě Dukla Praha) -59.

Juniorky (11 km): 1. Burlová (Dukla Praha) 15:53, 2. Prošková (SportRaces Cycling) -42, 3. Bártová (Tufo Pardus Prostějov) -47.