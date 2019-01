Praha - Na sobotním mistrovství republiky v cyklokrosu bude startovat i trojnásobný mistr světa mezi cyklokrosaři Zdeněk Štybar. Jeho účast potvrdila na dnešní tiskové konferenci v Praze ředitelka závodu Olga Šimůnková. Na poslední chvíli naopak sešlo z účasti olympijského vítěze ze závodu cross country horských kol v Londýně 2012 Jaroslava Kulhavého. Na vině je zranění kotníku.

Pro třiatřicetiletého Štybara, světového šampiona elitní kategorie z let 2010, 2011 a 2014, bude závod v Holých Vrších na Mladoboleslavsku příležitostí osamostatnit se v čele historického přehledu domácích vítězů. Posledním triumfem před šesti lety na domácí trati ve Stříbře vyrovnal rekordních sedm prvenství Radomíra Šimůnka staršího. V současnosti už Štybar jakožto silniční profesionál jezdí závody v terénu pouze doplňkově.

"Mohu oznámit, že Zdeněk Štybar bude v sobotu na startu," prohlásila Šimůnková. Dodala, že Štybar přiletí jen kvůli šampionátu ze Španělska, odjede závod a bude se muset zase vrátit ke zbytku týmu Deceuninck-QuickStep na soustředění do Calpe.

Dcera Ladislava Kubína, jenž stojí za mnohaletou tradicí cyklokrosu v Holých Vrších, nemusela jednoho z nejlepších českých silničářů nijak zvlášť lákat. "Přemlouvání nebylo žádné, protože Zdeňka známe řadu let a vždy to bylo naše přání. Zdeněk na trati vždy trénoval, ale závod tam nikdy nejel. Říkala jsem mu, že bych byla hrozně ráda, kdyby tam někdy závod v krosu jel. Odpovídal mi na to obvykle větou, ať se nebojím, že to jednou vyjde. A teď je to tady. I tátovi tím udělal obrovskou radost," řekla Šimůnková.

"Bude to svátek pro český cyklokros. Ladili jsme to celý prosinec. Vánoční závody se Zdeňkovi povedly, cyklokros ho naplňuje, šéfové stáje mu nedali zákaz. Je tam i ve hře konec sezony, že by tam jel jeden závod Světového poháru. Mistrovství světa ale dostal bohužel rezolutně zakázáno, neboť z pohledu týmu je ta trať vysloveně proti němu, tam si nepřejí, aby startoval," přiblížil reprezentační trenér Petr Dlask.

Štybar má za sebou z nedávné doby už čtyři závody v terénu. Krátce po Vánocích dojel v Heusden-Zolderu na 21. místě, následně byl v Loenhoutu třináctý, na Superprestige v Diegemu mu patřila 21. pozice. Svůj program zakončil 1. ledna sedmnáctým místem ve Velké ceně Svena Nyse v Baalu.

"Honilo se mu to v hlavě dlouho. Určitě je to maximalista a chce přijet vyhrát, nebere nic jiného. Trať by mu měla sedět, je to do tahu, navíc je tam pasáž na silnici, kde by mohl Zdeněk svou sílu také prodat. Jsem rád, že se ho podařilo dostat na start. Zdeňkova účast určitě přitáhne hodně fanoušků, včetně jeho věhlasného fanklubu. I to dodá závodu, který slibuje velkou podívanou, strašně moc," doplnil Dlask.

"Zdeněk je pan závodník a určitě bude těžké získat jeho skalp. Moc se na závod těším. Vždy to bylo v jeho otěžích a všichni směřovali svou pozornost na něho, tak uvidíme, jak to bude vypadat v sobotu," řekl obhájce loňského stříbra Jan Nesvadba.

O zkompletování zlatého hattricku bude v přímém přenosu ČT sport usilovat Michael Boroš, jenž slavil prvenství loni v Mladé Boleslavi i v roce 2017 v Hlinsku.

Naopak právě dnes čtyřiatřicetiletý Kulhavý, jenž na horském kole vyhrál na významných akcích prakticky vše, co šlo, nakonec nezabojuje o další medaili z krosu po bronzu z republikového šampionátu v roce 2011. V Hlinsku tehdy vyhrál právě Štybar.

"Jarda nemůže pořádně obout tretru a navíc nemůže běhat. Jardu to hodně mrzí, ale lékař mu start nedoporučil. Nechce zbytečně riskovat přípravu na sezonu horských kol," vzkázal Kulhavého dlouholetý kouč Viktor Zapletal.