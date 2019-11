Domácí Prague Lions jsou v semifinále parkurového Prague Playoffs

Praha - Domácí tým Prague Lions postoupil do pátečního semifinále Super Cupu družstev při parkurovém Prague Playoffs 2019. Ve dvanáctičlenném semifinále s 12 trestnými body obsadil sedmou příčku, přičemž do dalšího kola se dostalo osm týmů. "Lvi" tak za podpory Anny Kellnerové, která po jarní zlomenině stehenní kosti ještě nemůže závodit, napravili loňský čtvrtfinálový neúspěch.

Závod jim výborně rozjel Niels Bruynseels, který byl v sedle Gancie de Muze bezchybný. Situaci pak ale zkomplikoval Gerco Schröder, jehož Glock's Cognac Champblanc shodil břevna na třech překážkách, takže nasbírali 12 trestných bodů.

Vzhledem k tomu, že Prague Lions startovali třetí od konce, věděli, že k jistotě postupu potřebují předstihnout Valkenswaard United, kteří měli rovněž 12 trestných bodů. Loňský vítěz Super Cupu v barvách Madrid in Motion Marc Houtzager tak musel zajet čistě a poměrně rychle. To se mu s koněm Sterrehof's Calimero podařilo a pražský tým se mohl hned radovat. Do semifinále nakonec proklouzl i Valkenswaard.

Nejlepším týmem ve čtvrtfinále byli se čtyřmi trestnými body za jednu chybu Miami Celtics. V semifinále se k osmi postoupivším připojí čtyři nejlepší týmy letošního hodnocení Global Champions League, kterými jsou London Knights, St. Tropez Pirates, Madrid in Motion a Shanghai Swans. Do nedělního finále postoupí šest týmů.

Semifinále, ve kterém všechny týmy začínají od nuly, začne v O2 Areně ve 20:00. Program doprovodných soutěží a show ale odstartuje už v 9:00.