Domácí násilí je podle advokátky život ohrožující, přenáší se z rodičů na děti

Praha - Domácí násilí je podle advokátky Lucie Hrdé život ohrožující, přenáší se z rodičů na děti jako nakažlivá nemoc, ale společnost tomu nevěnuje odpovídající pozornost a nemá tendenci jej řešit a trestat. Advokátka to řekla novinářům k debatě o dopadech sexualizovaného a domácího násilí na jednotlivce a společnost, kterou dnes s cílem přispět ke změně postojů společnosti uspořádal senátní výbor pro sociální politiku.

Předsedkyně výboru Miluše Horká z klubu KDU-ČSL uvedla, že od předchozí podobné debaty před rokem se přístup k domácímu násilí ve společnosti prakticky nezměnil. Z veřejného prostoru se nepodařilo odstranit fyzické trestání dětí a "domácí násilí je tak vnímáno jako něco, co do života prostě patří," uvedla senátorka.

Tresty pro pachatele domácího násilí jsou podle Horské velmi směšné v porovnání s tím, co způsobí v životech obětí. Hrdá k tomu řekla, že pokud by soudci byli vzděláni v tématice domácího násilí, v bagatelizujících rozsudcích by se nemohly objevit věty o tom, že znásilnění otcem vnímá dítě lépe, vytěsní ho nebo že si nezletilá za znásilnění může sama svým chováním.

Forenzní psycholožka a soudní znalkyně Ludmila Čírtková uvedla, že v mnoha případech nelze zabránit domácímu násilí, ale lze s oběťmi jednat korektním adekvátním způsobem. Nelze naopak amatérsky obětem vytýkat, že násilí měly předejít odchodem od agresora, případně se měly dostatečně bránit. "Volíme laické amatérské odpovědi, improvizujeme, používáme často falešné stereotypy," řekla.

Horská uvedla, že minimálně dva z pěti dospělých se se sexualizovaným násilím během svého života setkali. Náklady na léčbu obětí a ztráty způsobené jejich pracovní neschopností představují podle odhadů ročně 14,5 miliardy korun. Hrdá k tomu podotkla, že pokud by každá třetí žena nebo každé čtvrté dítě trpěly nakažlivou nemocí, stát by vynaložil na řešení mnohem více energie.

Vláda chystá zákon proti domácímu násilí. Podle vládní zmocněnkyně pro lidská práva Kláry Šimáčkové Laurenčíkové by norma mohla například prodloužit z nynějších deseti na 14 dnů vykázání násilníka z domova. K domácímu násilí by se mělo přihlížet také při rozvodu při svěřování dětí do péče i při vypořádání jmění manželů.

Vykázání se v Česku na ochranu ohrožených zavedlo od ledna 2007. Do konce loňského roku policie využila toto opatření podle statistik v 18.688 případech, za první dva letošní měsíce v dalších 221. Podle průzkumů zažila v Česku domácí násilí každá třetí žena a každý desátý muž. Výzkumníci už dřív spočítali, že ČR ztrácí ročně kvůli domácímu násilí desítky miliard korun, a to na výdajích na nemocenské, zdravotní péči, policejní zásahy či justici.