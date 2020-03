Domácí fotbalový pohár pozná ve středu semifinalisty

Praha - Ve středu vstoupí domácí fotbalový pohár MOL Cup do jarní části a na programu budou všechna čtyři čtvrtfinále. Představí se v nich i Plzeň a Sparta, každý z týmů však v jiném rozpoložení. Zatímco rozjetá Viktoria hostí Mladou Boleslav, trápící se Pražané přivítají Ostravu. Zbývající dvojice tvoří Olomouc - Jablonec a Slovácko - Liberec.

Plzeň pod vedením kouče Adriána Guľy neztratila ve třech jarních utkáních v lize ani bod a v sobotu zvítězila na hřišti třetího Jablonce 2:1. Západočeši touží po deseti letech získat pohár. "Všichni se na pohár těšíme, obzvlášť když je to před vlastními fanoušky. Náš cíl je vyhrát a udělat maximum, abychom přivezli pohár do Plzně," řekl Guľa, jehož tým stáhl na druhém místě ligy ztrátu na Slavii na deset bodů.

Mladá Boleslav úvodní tři jarní kola nevyhrála a neskórovala. V poháru však Středočeši s Plzní neprohráli ani jeden z šesti duelů a třikrát přes ni postoupili. "Pohár je pro nás stejně důležitý jako liga. Na jaře nás zatím trápí to, že nedáváme góly, mrzí mě, že se víc nedostáváme do šancí ze hry," uvedl mladoboleslavský trenér Jozef Weber.

Sparta nevyhrála v lize čtyřikrát po sobě a propadla se na sedmé místo tabulky. K lepším výsledkům zatím Letenským nepomohl ani nový trenér Václav Kotal, pod jehož vedením tým odehrál dva zápasy a po víkendové remíze 2:2 se Zlínem si připsal první jarní bod.

MOL Cup by pro Spartu mohl být momentálně snadnější cestou, jak se dostat do evropských pohárů. "Vzhledem k tomu, jak se vyvíjí situace v lize, je pro nás zápas s Baníkem velice důležitý. Je to cesta, která může vést k zisku trofeje," uvedl sparťanský asistent trenéra Michal Šmarda, jehož tým čeká o víkendu derby na Slavii.

Loňský finalista poháru Ostrava je naopak v dobrém rozpoložení. Ve třech jarních kolech získala pod novým trenérem Lubošem Kozlem sedm bodů a posunula se na čtvrté místo ligy. "Individuální kvalita hráčů Sparty je vysoká, byť teď jim to výsledkově neklape. Určitě tam nejedeme jen bránit a pouze doufat v úspěch. Jsme odhodláni se o něj přičinit vlastní hrou. Pokud budeme efektivní, máme na to, abychom postoupili," řekl Kozel.

Olomouc začala ligové jaro výhrami v Teplicích a nad Spartou, o víkendu však podlehla na hřišti předposlední Opavy 1:2. Sigmu čeká s Jabloncem dvojzápas, po poháru se spolu týmy utkají i v sobotu v lize.

"Hrajeme s jedním mančaftem dvakrát po sobě, není to úplně příjemné. Hrát doma trošku výhoda je, ale je to úplně jiné utkání než liga," uvedl olomoucký trenér Radoslav Látal. "Olomouc má poměrně formu, ale pohár je jiná soutěž než liga. Je to specifické i tím, že hrajeme s Olomoucí dvakrát po sobě. Uvidíme, jak to dopadne," řekl jablonecký kouč Petr Rada.

Slovácko se v neděli po Bohemians 1905 stalo druhým týmem v ligové sezoně, který porazil obhájce titulu Slavii (2:0). "Zůstáváme nohama na zemi, nestouplo nám to do hlavy. Pohár bereme jako možnost se případně dostat i do pohárové Evropy, přistupujeme k němu se vší vážností a naplno," uvedl asistent trenéra Slovácka Jan Palinek.

Liberec načal ligové jaro výhrami na Spartě a nad Bohemians 1905. Jeho víkendový duel v Teplicích byl kvůli nezpůsobilému terénu odložen na 11. března. "Hned po rozhodnutí o odložení jsme se vrátili do Liberce a trénovali v zápasovém zatížení. Na pohárový duel proti Slovácku tedy budeme po fyzické stránce připraveni tak, jako bychom utkání v Teplicích odehráli," prohlásil kouč Slovanu Pavel Hoftych.

Program čtvrtfinále:

Středa 4. března:

17:00 Olomouc - Jablonec,

17:30 Plzeň - Mladá Boleslav, Slovácko - Liberec,

18:00 Sparta - Ostrava.