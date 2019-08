Doly daly žalobu na účastníky protestu proti těžbě uhlí u Bíliny

Chomutov - Severočeské doly podaly žalobu na účastníky loňského protestu proti těžbě uhlí, kteří nečekaně vnikli do dolu Bílina. Škodu vyčíslili těžaři na 661 milionů korun, žalobu podali na devadesát lidí. ČTK to dnes řekl mluvčí dolů Lukáš Kopecký. Hnutí Limity jsme my uvedlo, že doly žalují lidi, kteří se prokazatelně nenacházeli na území lomu Bílina

Doly nejprve vymáhaly škodu předžalobní výzvou. "Ta se minula účinkem, částka nebyla uhrazena, proto jsme podali žalobu na soud," uvedl Kopecký. Konkrétní osoby, které mají společně částku zaplatit, určil těžař na základě jejich ztotožnění od policie.

Policie zadržela při pochodu po hraně lomu loni na začátku prázdnin 280 účastníků protestu, někteří neuposlechli výzvu veřejného činitele, další neoprávněně vnikli do dolu. Vyčíslená škoda představuje podle Kopeckého pouze náklady na mzdy zaměstnanců, kteří při zastavení provozu nemohli pracovat, a náklady na prostoje externích pracovníků. "Nechceme žádnou úhradu ušlého zisku," uvedl už dříve Kopecký.

Báňský úřad rozeslal účastníkům protestu 91 příkazů, z nichž 43 obsahovalo napomenutí a 48 příkazů výzvu k úhradě pokuty. Podle hnutí Limity jsme my, které tzv. klimakemp u Litvínova pořádalo, jsou žalováni také lidé, jejichž přestupková řízení s báňským úřadem ještě nejsou ukončená. "Žalobou chtějí Severočeské doly umlčet protesty. A odvést pozornost od škod, způsobovaných těžbou uhlí na klimatu a zdraví," uvedlo hnutí ve zprávě zaslané dnes ČTK.