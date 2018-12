Kyjev - Fotbalisté Jablonce zakončili svou premiérovou účast v Evropské lize výhrou, když zvítězili 1:0 na hřišti Dynama Kyjev. První pohárovou výhru od srpna 2015 zařídil gólem v 10. minutě Martin Doležal, který se trefil hlavou po rohovém kopu. Jablonci pak rozhodčí navíc upřel jasnou penaltu.

S pěti body skončili Severočeši ve skupině K poslední. Svěřenci trenéra Petra Rady alespoň pomohli vylepšit český koeficient. Dynamo skupinu vyhrálo. Doma neuspělo teprve podruhé z posledních 14 zápasů Evropské ligy.

Výhra Jablonci přinesla 360.000 eur (přes devět milionů korun). Spolu s odměnou za dvě předchozí remízy si ve skupině vybojovali 15,5 milionu korun k 67 milionům za účast ve skupině.

Jablonec dával od začátku najevo, že chce na rozloučenou uspět a byl nebezpečnějším týmem. V úvodu střílel Chramosta, ale obrana Dynama jeho pokus srazila. Pak Trávník nacentroval z rohového kopu, Doležal si dobře odstavil Kádára a hlavou poslal hosty do vedení.

Hned vzápětí měl další šanci. Obrana Kyjeva chybovala, Doležal vystihl malou domů, obhodil si brankáře, který ho podle opakovaných záběrů jasně zasáhl. Mladý islandský sudí Thórarinsson však překvapivě neodpískal penaltu, ale udělil útočníkovi Jablonce žlutou kartu za simulování.

Ve 22. minutě pálil Chramosta, brankář Buščan míč neudržel, ale dorážející Jovovič byl v ofsajdu. Pak zahrozili i domácí, Kedziora však po rohovém kopu minul branku.

Blíže gólu byl Jablonec, ale svůj tým dvakrát podržel Buščan. Nejprve vyrazil pěknou střelu Jovoviče a v závěru poločasu skvěle zneškodnil i šanci Doležala, kterému po brejku připravil gólovou příležitost Jovovič.

Hosté zahodili šanci i v úvodu druhé půle, kdy Chramosta přestřelil. Pak už mělo více ze hry Dynamo, ale se šancemi také zacházelo lehkomyslně. Besedin zblízka trefil tyč, Verbič ve skrumáži branku minul a Citajšviliho vychytal brankář Hrubý. Jablonec pak už vytouženou výhru ubránil.

Hlasy po utkání:

Petr Rada (trenér Jablonce): "Chtěli jsme vyhrát a povedlo se nám to. Věděli jsme, že je to silný soupeř, se Šachtarem vévodí domácí soutěži. Zaslouženě postupují z naší skupiny, udělali nejvíce bodů. Dynamo je tradice, stadion, to vše hraje pro Kyjev. Vítězství si i proto hodně ceníme. První poločas jsme hráli velice dobře. S penaltou jsme měli už tři vyložené šance. Z lavičky je to těžké to posuzovat. Na videu ale bylo jasně vidět, že to je penalta. Já určitě neučím hráče simulovat. Navíc náš hráč za to dostal žlutou kartu, to je pro mě nepochopitelné. K výkonu rozhodčího mi nepřísluší se více vyjadřovat. Zápas jsme mohli rozhodnout daleko dřív. Ve fotbale to tak ale někdy bývá, nedáte góly a pak se klepete až do konce."

Alexandr Chackevič (trenér Dynama): "Chybělo nám více agresivity a tlaku na bránu. Když nedáme gól, těžko můžeme zvítězit. Náš tým před Vánocemi nehrál v plné síle. Trávník byl v dobré kvalitě, bylo to díky dobré práci našich lidí. Na to že je prosinec, se zápas odehrál na velmi dobrém trávníku."

Závěrečné 6. kolo skupiny K fotbalové Evropské ligy:

Dynamo Kyjev - FK Jablonec 0:1 (0:1)

Branka: 10. Doležal. Rozhodčí: Thórarinsson - Sigurdsson, Gudmundsson - Kristjansson, Hjaltalin (všichni Isl.). ŽK: Kádár, Verbič - Doležal, Hovorka, Holeš.

Kyjev: Buščan - Kedziora, Kádár, Burda, Mykolenko - Sydorčuk, Šepelev - Verbič, Šarapenko (59. Citajšvili), Cygankov - Besedin (66. Duelund, 76. Andrijevskij). Trenér: Chackevič.

Jablonec: Hrubý - Holeš, Hovorka, Lischka, Hanousek - Hübschman - Kratochvíl (89. Břečka), Trávník, Jovovič (79. Sobol) - Doležal, Chramosta (70. Acosta). Trenér: Rada.

Rennes - Astana 2:0 (0:0)

Branky: 68. a 73. Sarr.

Konečná tabulka:

1. Dynamo Kyjev 6 3 2 1 10:7 11 2. Rennes 6 3 0 3 7:8 9 3. Astana 6 2 2 2 7:7 8 4. Jablonec 6 1 2 3 6:8 5