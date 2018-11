Jablonec nad Nisou - Fotbalisté Jablonce sice přestříleli Rennes 21:6, přesto v 5. kole Evropské ligy prohráli doma s francouzským celkem 0:1. Doplatili totiž na zahazování šancí. Ty největší neproměnil reprezentační útočník Martin Doležal, který vzal porážku na sebe.

"Soupeř měl jednu šanci a dal z toho gól. My měli pět stoprocentních šancí, ale nic neproměníme. Musím se omluvit všem klukům a fanouškům, protože dnes jsem to zazdil já. Beru to na sebe. Dnes asi neusnu. Zkazil jsem to celému týmu," prohlásil Doležal.

Zápas mohl rozhodnout po půlhodině hry. Nejprve po centru z levé strany v ideální pozici netrefil míč dobře a poslal ho mimo branku. Krátce nato vyhrál souboj ve vápně, míč se odrazil k Vojtěchu Kubistovi, ale Doležal si křikl, opřel se do míče, trefil však jen břevno.

"Mrzí hlavně to břevno. Vojta už se napřahoval, já si na něj křiknul, ať mi to pustí. Bohužel to skončilo na břevně. I předtím tu hlavičku jsem ale měl umístit lépe. Štěstí při nás nestálo. Ale ukázali jsme si, že můžeme v Evropě konkurovat, musíme však začít proměňovat šance," řekl Doležal.

Právě neproměňování šancí připravilo Jablonec o možnost postoupit, jelikož herně byl ve všech zápasech soupeřům vyrovnaným sokem. "Stalo se nám to ve všech zápasech, že jsme nebyli horší, ale bohužel neproměňujeme šance. A to se v Evropě trestá víc než u nás v lize. Soupeři tu využívají každou maličkost," hodnotil.

V šancích domácí hráče zastavoval i pozorný brankář Tomáš Koubek, který chytá v Rennes druhou sezonu. "Není náhodou, že Tomáš chytá v Rennes. Ale dnes jsme ho nechali vyniknout my sami, nebo spíše já. Tohle se musí proměňovat," připustil.

Prohra ho mrzela i kvůli fanouškům. "My jsme chtěli doma rozloučit s Evropskou ligou výhrou, ale bohužel se nám to nepovedlo. Ale děkujeme fanouškům za podporu, jen je škoda, že jsme se jim neodvděčili výhrou," dodal.

Po průběhu je prohra velké zklamání, litoval Kubista

Poprvé od září nastoupil záložník Vojtěch Kubista v základní sestavě fotbalistů Jablonce a hned patřil k nejlepším hráčům. Prohře 0:1 s Rennes však nezabránil, což mu pokazilo jinak vydařenou premiéru v Evropské lize.

"Je to po tom průběhu velké zklamání. Po většinu zápasu jsme dominovali, ale z jedné střely na branku dostaneme gól. My měli šancí požehnaně, ale stejně jako v ostatních zápasech ve skupině jsme dojeli na jejich neproměňování," zhodnotil Kubista porážku, která odsoudila Jablonec k poslednímu místu ve skupině.

Sám byl téměř u všeho nebezpečného v útoku Jablonce, ale soupeřova brankáře Tomáše Koubka nepřekonal. Naposledy pět minut před koncem mu reprezentační gólman vyrazil ránu pod břevno. "Tomáš nás vychytal. Většinou to tak máme, že ze soupeřova brankáře uděláme gólmana kola," řekl Kubista.

V úvodu sezony nastupoval v základní sestavě, pak ho z ní ale vystrnadil Jakub Považanec a Kubista jen střídal. O to větší motivaci měl ukázat se proti Rennes, kdy dostal i výraznější úkoly směrem do ofenzivy. "Dozvěděl jsem se to ve středu večer. Hrozně moc jsem se těšil. Ze začátku jsem trochu hledal jistotu, pak jsem se cítil lépe a lépe. Škoda, že to nedopadlo lépe," řekl Kubista. "Měl jsem více ofenzivních úkolů. Snažit se o presink, tlačit se do brány. Jestli se to dařilo, ať posoudí někdo jiný," dodal.

Jablonec už před zápasem věděl, že ztratil šanci na postup, přesto chtěl Rennes porazit, aby potěšil fanoušky. "Ale v Evropské lize nás trápí koncovka. V lize dáme venku dvakrát po sobě šest branek, ale tady je to zakleté. Lidi by si přitom zasloužili výhru, tak snad se nám to podaří alespoň v posledním utkání v Kyjevě," poznamenal Kubista.