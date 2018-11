Praha - Ještě v druhé polovině října laboroval fotbalista Martin Doležal se zraněním a bral by za vtip, že se o necelé tři týdny později poprvé v životě podívá do národního týmu. Po zotavení zasáhl jablonecký útočník do pěti soutěžních zápasů, a protože si udržel formu z úvodu podzimu, vysloužil si od trenéra Jaroslava Šilhavého premiérovou pozvánku do reprezentace. V 28 letech je jedním z nejstarších nováčků v historii českého týmu.

"Pořád jsem nervózní. Vůbec jsem nečekal, že se dostanu do nominace. Samozřejmě přemýšlel jsem o tom, že bych se jednou chtěl podívat sem do reprezentace. Každý sportovec si chce vyzkoušet, jaké je to reprezentovat. Byl to můj sen, který se mi splnil," řekl Doležal novinářům na srazu.

"Někomu to vyjde dřív, někomu později. Člověk to má někde napsané nahoře, ten svůj osud. Já měl napsané, že se v 28 letech dostanu do reprezentace, vyšlo to, jsem samozřejmě rád. Vím, že tu nejsem nejmladší, ale ještě nejsem úplně starý. Takže doufám, že tu třeba něco ukážu a ještě se sem jednou dostanu," uvedl olomoucký odchovanec.

V druhé polovině září si poranil kotník a původní prognózy hovořily o šesti týdnech bez fotbalu. Doležal se však stihl uzdravit rychleji. "Doktor říkal, že bych šest týdnů neměl nic dělat. Ta představa pro mě byla strašná. Pak jsme se domluvili, že jsem šel na plazmu, kterou mi píchnuli do toho vazu. Po dvou a půl týdnech jsem začal pomalu cvičit, běhat. Uzdravil jsem se možná o pár týdnů dříve," řekl Doležal.

Po zranění nastoupil třikrát v základní sestavě a dal tři góly, z toho dva v neděli proti Bohemians 1905. "Když jsem po tom zranění nastoupil proti Liberci, cítil jsem se strašně. Pak jsme vypadli v poháru s Karvinou a ani jsem nečekal, že mě trenér postaví od začátku na Dukle. Tam jsem dal gól, ale spálil jsem asi dvě tři další tutovky. Tam bych reprezentaci pokládal asi za vtip. Nejvíce mi asi pomohlo poslední utkání s Bohemians."

Už jen to, že v původní nominaci figuroval jako náhradník, ho velmi překvapilo. "Nikdy jsem tam nebyl. Když jsme byli v Astaně na Evropské lize, Michal Trávník se mě na pokoji ptal, jestli vím, že jsem v náhradnících. Já říkal, že vůbec netuším, kde jsem se tam vzal," usmál se.

Šilhavý ho povolal jako typologicky podobného hráče za zraněného plzeňského kanonýra Michaela Krmenčíka. "Trenér asi hledal podobný typ, ale čekal jsem, že vezme Ondráška, který dal v Polsku osm gólů a daří se mu. Říkal jsem si, že by to mohlo vyjít, ale upřímně moc jsem tomu teda nevěřil," dodal Doležal. "Možná hrálo roli i to, že jsem pod trenérem Šilhavým hrával v Jablonci," připomněl.

O dodatečné pozvánce se od trenéra dozvěděl v neděli večer cestou z Jablonce domů na Moravu. "Jel jsem pro manželku a syna, měli jsme mít tři dny volna. Chtěl jsem si užít syna, který má zítra půl roku. Rád bych byl s nimi, ale takový je život. Přijel jsem v deset večer na Moravu a ráno před pátou jsme jeli do Jablonce. Tam jsem je vysadil a jel jsem do Prahy. Najezdil jsem trochu víc kilometrů," podotkl.