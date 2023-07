Dolehla na nás nervozita, otočit výsledek bude složité, řekl trenér Bohemians

Bodö (Norsko) - Trenér Jaroslav Veselý připustil, že na fotbalisty Bohemians 1905 dolehla v úvodním duelu 2. předkola Evropské konferenční ligy na hřišti favorizovaného norského celku Bodö/Glimt nervozita. Pětačtyřicetiletý kouč v rozhovoru s ČT sport uznal, že otočit výsledek 0:3 bude za týden v domácí odvetě složité.

"Klokani" si díky čtvrtému místu v minulé sezoně zajistili první start v evropských pohárech po 36 letech. "Před zápasem jsme si nervozitu nepřipouštěli, ale zejména po prvním poločase tam byla. I u zkušených hráčů," prohlásil Veselý.

Pražané inkasovali dvakrát na přelomu obou poločasů, třetí branku dostali v závěrečném nastavení. "Když to bylo 2:0, bylo to hratelné. Teď už to bude na rovinu složité. Musíme se z tohohle zápasu poučit, předvést lepší výkon a pokusit se alespoň vstřelit branku a udělat body do koeficientu. Vidíme, o čem Evropa je. Bodö je kvalitní, je dlouho pospolu a má velkou kvalitu. Abyste tady uspěli, musíte využít toho, co vám nabídne. Vy zase nemůžete takhle nabízet branky v závěrech poločasu," litoval Veselý.

Za problém označil i umělou trávu. "Není to tady jednoduché. Nejenom že je tady skvělá atmosféra, ale i hřiště má úplně jiný odskok. Naši hráči s tím měli ohromný problém. To je jenom konstatování, není to výmluva. Určitě to o zápase nerozhodlo, ale svůj vliv to mělo," podotkl někdejší kouč Chrudimi.

Odveta je na programu za týden. Po dohodě se Spartou ji "Klokani" sehrají na Letné. Podle Unie evropských fotbalových asociací (UEFA) je stadion Bohemians v Ďolíčku pro pořádání evropských zápasů nezpůsobilý. Vítěz dvojzápasu vyzve ve 3. předkole švédský Kalmar, nebo Pjunik Jerevan. Pro poraženého letošní účinkování v pohárech skončí.