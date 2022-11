Dolar výrazně klesá, údaje o inflaci signalizují pomalejší růst úroků v USA

Londýn/New York - Americký dolar dnes na devizových trzích výrazně oslabuje. Zpráva o překvapivě výrazném poklesu inflace ve Spojených státech totiž otevírá cestu k tomu, aby americká centrální banka (Fed) zpomalila tempo zvyšování úrokových sazeb. Euro si kolem 16:30 SEČ vůči dolaru připisovalo zhruba 1,6 procenta a nacházelo se blízko 1,0170 USD.

Dolarový index, který vyjadřuje hodnotu dolaru ke koši šesti hlavních světových měn, ve stejnou dobu ztrácel zhruba 1,8 procenta a pohyboval se v blízkosti 108,50 bodu. Vůči japonskému jenu dolar odepisoval přes tři procenta a nacházel se pod 142 jeny. Vykazoval tak nejvýraznější denní pokles od června 2016, uvedla agentura Reuters.

Americké ministerstvo práce dnes oznámilo, že meziroční tempo růstu spotřebitelských cen v USA v říjnu zpomalilo na 7,7 procenta ze zářijových 8,2 procenta. Meziroční míra inflace tím klesla už čtvrtý měsíc za sebou.

"Zpráva o inflaci podpořila prodej dolarů," uvedl analytik Lee Hardman ze společnosti MUFG. "Posiluje to přesvědčení trhů, že by v inflačním cyklu mohlo docházet k obratu a že Fed by v prosinci mohl zpomalit tempo zvyšování úroků," dodal.

Minulý týden Fed kvůli snaze bojovat s inflací opět zvýšil úrokové sazby o 0,75 procentního bodu. Jeho základní sazba se tak dostala do rozpětí 3,75 až 4,00 procenta, nejvýše za téměř 15 let. V poslední době se spekulovalo, že na příštím zasedání, které se bude konat v prosinci, by centrální banka mohla úroky zvýšit pouze o půl procentního bodu.