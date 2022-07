Dolar oslabuje, investoři vybírají zisky po období silného růstu americké měny

Londýn - Dolar dnes oslabuje. Investoři vybírají zisky po období silného růstu americké měny, která ve čtvrtek vystoupala na dvacetileté maximum. Trh vyhlíží, o kolik zvýší americká centrální banka (Fed) tento měsíc svou základní úrokovou sazbu.

Kolem 18:15 SELČ dolarový index, který vyjadřuje hodnotu dolaru ke koši šesti hlavních světových měn, klesal o 0,5 procenta na 108,02 bodu. Euro k dolaru ve stejnou dobu posilovalo o 0,7 procenta na 1,0086 USD. Dolar k japonskému jenu klesal o 0,3 na 138,55 JPY. Euro k jenu stoupalo o 0,4 procenta na 139,76 JPY.

Po středeční statistice, podle níž míra inflace ve Spojených státech v červnu překvapivě vystoupila na 9,1 procenta, někteří investoři očekávali, že Fed by mohl základní úrokovou sazbu zvýšit o jeden procentní bod. Dva z představitelů Fedu, kteří zastávají přísnou měnovou politiku, však ve čtvrtek uvedli, že by upřednostnili zvýšení základního úroku o 0,75 procentního bodu, a tak se pravděpodobnost zvýšení o jeden procentní bod snížila.

Na euro budou mít příští týden vliv dvě události. Jednak se očekává se, že Evropská centrální banka (ECB) ve čtvrtek na svém zasedání zvýší úrokové sazby o 0,25 procentního bodu, poprvé od roku 2011. Investoři také vyhlíží, zda po ukončení plánované údržby plynovodu Nord Stream 1, který je hlavní trasou pro přepravu ruského plynu do EU, začne znovu do bloku proudit surovina. Odstávka má trvat do 21. července.