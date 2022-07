Dolar dál klesá vůči euru, v centru pozornosti zůstávají centrální banky

Londýn/New York - Americký dolar dnes pokračuje v poklesu vůči euru. Jednotná evropská měna těží ze zprávy agentury Reuters, podle které představitelé Evropské centrální banky (ECB) zvažují, že na svém čtvrtečním zasedání zvýší základní úrokovou sazbu o půl procentního bodu, tedy výrazněji, než se očekávalo. Kolem 17:30 SELČ si euro vůči dolaru připisovalo zhruba procento na 1,0240 USD.

Jednotná evropská měna tak pokračuje v oživování poté, co se minulý týden poprvé od prosince 2002 propadla pod paritu s dolarem. "Kurzy měn se nadále točí kolem očekávání ohledně politiky centrálních bank," uvedl podle agentury Reuters analytik Joe Manimbo ze společnosti Western Union Business Solutions.

Údaje americké vlády minulý týden ukázaly, že inflace v USA se v červnu vyšplhala na 9,1 procenta. To vyvolalo spekulace, že Fed by tento měsíc mohl zvýšit svůj základní úrok o jeden procentní bod místo dříve předpokládaného zvýšení o 0,75 procentního bodu. Tyto spekulace však zmírnily následné výroky představitelů Fedu, které naznačily zvýšení sazby o 0,75 procentního bodu.

Investoři nyní sledují rovněž politický vývoj v Itálii a situaci kolem dodávek ruského plynu do Evropy. Evropská komise dnes uvedla, že neočekává opětovné spuštění plynovodu Nord Stream 1 po plánovaném čtvrtečním ukončení údržby. Podle zdrojů agentury Reuters se nicméně předpokládá, že dodávky tímto plynovodem se ve čtvrtek obnoví, ačkoli pouze v omezeném rozsahu. Nord Stream 1 vede po dně Baltského moře z Ruska do Německa a je hlavní trasou pro dodávky ruského zemního plynu do EU.