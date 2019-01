Praha - Pro letošní sezónu Česká televize připravila čtyři desítky premiérových dokumentárních filmů a cyklů s tématy inkluze, ústavní péče či životního prostředí. Snímky také ukážou život ve výkonu trestu a po něm nebo případy, které řešil úřad ombudsmanky. V dalších projektech představí televize divákům zásadní osobnosti z historie i současnosti české společnosti. Jako koproducent se ČT podílí na devíti dokumentárních filmech, které míří do kin. Novináře o tom dnes informoval generální ředitel České televize Petr Dvořák.

"Dokumenty tvoří zásadní součást programu České televize. Ročně nabídneme divákům kolem šesti tisíc hodin dokumentů, z nichž polovinu představuje naše původní tvorba," uvedl Dvořák.

Podle něho se dokumentární žánr v ČT rozvíjí, což dokazuje počet ocenění, které získávají na tuzemských a evropských festivalech. Jedním z oceněných festivalových dokumentů je i Uzamčený svět, který se stal vítězem v sekci Česká radost na Mezinárodním festivalu dokumentárních filmů v Jihlavě. Česká televize ho již od ledna uvádí v podobě šestidílného cyklu, ve kterém tvůrci zachytili příběhy odsouzených, kteří do vězení nastoupili poprvé, i propuštěných, které společnost přijímá většinou s obavami.

"Tenhle dokument přibližuje práci vězeňské služby úplně v té největší syrovosti. Poodhalujeme roušku toho mýtu, že jsme pouze sbor, který hlídá vězně, ale ukazujeme, že s nimi také umíme efektivně pracovat. Vyprávíme i o nápravě odsouzených uměním, které podle nás napomáhá resocializaci," řekl ČTK Petr Blažek, ředitel teplické věznice.

V tvůrčí skupině kreativní producentky Alena Müllerové vznikl časosběrný snímek Rovnýma nohama vyprávějící o složitosti odcházení z dětského domova. Dalším z celospolečenských témat je i inkluze ve stejnojmenném snímku Tomáše Škrdlanta, který k problematice přistupuje nejen z hlediska rodičů a učitelů, ale především z pohledu samotných dětí. Tvůrci se zabývají i ekologií. V dokumentu Nosorožci ze zkumavky sledují snahu vědců zabránit vymření nosorožce tuponosého severního, v současnosti nejohroženějšího živočicha. Filmaři také vyrazí do přírody za polární kruh nebo do důlních oblastí České republiky, aby ukázali zásahy člověka do krajiny a schopnost přírody se na vytěžený prostor adaptovat.

K pravidelným příspěvkům ČT patří také portréty významných osobností z historie i ze současnosti. Netradiční pohled na jednoho z nejdéle sloužících psychiatrů Radkina Honzáka, který se jako jeden z prvních věnoval psychosomatické medicíně, přinese snímek Šárky Maixnerové Kdo tady blbne. Na obrazovky se vrací i oblíbené magazíny, jako Co naše babičky uměly a na co my jsme zapomněli, Jak se fotí, Ferdinandovy zahrady nebo Kočka není pes.

Mezi dokumentárními filmy, které míří do kin, je pokračování Manželských etud. Hana Třeštíková v nich pokračuje ve šlépějích své matky Heleny Třeštíkové. Rozálie Kohoutová se s Tomášem Bojarem pouští do další neprobádané oblasti - ledního hokeje u mladých sportovců v marockém Rabatu. Na svoji poslední cestu do kin se vydá Dan Přibáň se svou expedicí kolem světa ve snímku Trabantem tam a zase zpátky.