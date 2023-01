Dokumenty ČT nabídnou portréty osobností, historická témata i cestopisy

Praha - Tvůrci nových dokumentů České televize (ČT) se zaměřili na sociální a společenskou problematiku, na portréty významných osobností a na historická a válečná témata. Prostor v programu tento rok dostanou také divácky oblíbené cestopisy. Dokumenty mají v ČT významné postavení a jsou jedním z pilířů jejího programu. Novináře o tom dnes informoval ředitel programu Milan Fridrich.

"Na dokumentech jsme tradičně spolupracovali s renomovanými tvůrci i osobnostmi nastupující generace. Během jara odvysíláme například seriál V exekuci, v němž nesnadnou, ale vysoce aktuální problematiku zpracovaly režisérky Barbora Chalupová a Ivana Pauerová Miloševič. Zajímavým pohledem, nejen v kontextu zpravodajství České televize, které už bezmála rok přináší informace o válečném konfliktu na Ukrajině, je film Petra Jančárka Váleční reportéři o tom, jak novináři, kameramani a fotografové svoji profesi vnímají," uvedl v tiskové zprávě generální ředitel ČT Petr Dvořák.

Čtrnáct příběhů pěstounů ze čtrnácti krajů bude vyprávět cyklus Plné hnízdo. Po Stopách Járy Cimrmana se vydá stejnojmenný šestidílný seriál. S průvodcem Miroslavem Táborským budou putovat i herci slavného divadelního souboru po místech, která jsou spojena s otiskem fiktivního světem neuznaného génia.

V osmi dílech Příběhů starých hospod vezme Josef Polášek diváky do hospod a hostinců, poodkryje jejich minulost a zprostředkuje jedinečnou atmosféru. Spolu s manželkou a varhanicí Michaelou pak v šesti epizodách Varhanního NEJ představí ty nejzajímavější královské nástroje v ČR.

Bilanční film Viktora Polesného Léta s Jaromírem Hanzlíkem vznikl u příležitosti hercových pětasedmdesátin. Zachycuje období jeho hvězdné slávy, ale i dobu uměleckého mlčení, život v zahraničí a návrat domů a k herectví. Snímek Ivan – Král tří akordů režiséra Šimona Šafránka vykreslí významného českého rockového hudebníka perspektivou zatím dosud nepopsané etapy jeho tuzemské kariéry. Intimním portrétem Jitky Molavcové je film Klaunka. "Její obdivuhodné herectví nemá jen klaunský, ale i hluboký intelektuální rozměr," podotkla scenáristka a režisérka Olga Sommerová.

Koprodukční dvacetidílný česko-slovenský projekt StB: Přísně tajné! s odstupem 30 let nahlédne do světa organizace, která ovlivňovala vše podstatné v Československu. Cestu obyčejné švadleny k majitelce věhlasného módního salonu dokumentuje film Hana Podolská, legenda české módy. Provede událostmi, které poznamenaly život ženy, jež se stala spolutvůrkyní módního stylu první republiky.

Výhradně pro online platformu České televize vznikl pětidílný cestopisný seriál autorů Martina Loužeckého a Jakuba Jelínka Skejty a lopaty o Jižní Africe a jejích obyvatelích očima "skejťáků", kteří tam jako charitativní iniciativu budují skateparky.

Kromě původních dokumentů nabídne ČT divákům televizní premiéry snímků, které vznikly v její koprodukci. Jsou jimi filmy scenáristky a režisérky Heleny Třeštíkové René – vězeň svobody, Good Old Czechs režiséra Tomáše Bojara, Jak jsem se stala partyzánkou scenáristky a režisérky Very Lackové a Planeta Praha režiséra Jana Hoška.

ČT se loni stala nejsledovanější televizní skupinou v divácké kategorii nad 15 let s podílem 31,74 procenta. Druhá skončila Prima s růstem o 1,73 bodu na 26,9 procenta a třetí Nova s 26,4 procenta. Nova však vedla v diváckých skupinách do 54 i 69 let.