Dokumentární tvorba ČT nabídne na podzim historii i přítomnost

Praha - Dokumentární podzim v České televizi (ČT) přinese původní tvorbu filmařů, kteří se zabývají různorodými tématy ze současnosti i historie. Autorské snímky nabídnou dosud nezveřejněné záznamy z vykonstruovaného procesu s Rudolfem Slánským, zaměří se na globální oteplování, na život se zákeřnou chorobou i na dějiny sportovního centra Dukla. S novými díly se na obrazovky vrací také Český žurnál a premiérová pokračování pořadů, jako jsou Herbář s Kateřinou Winterovou nebo České rybí legendy Jakuba Vágnera. Novináře o tom informoval ředitel ČT Petr Dvořák.

"Dokumentární tvorba má a bude mít v České televizi své pevné místo, což platí i pro nadcházející podzimní sezonu. Druhý program České televize oslavil v květnu již padesát let od svého vzniku, a právě dokumenty jsou jeho doménou již více než třicet let. Zásluhou jejich autorů zachycujeme autenticitu doby a pomocí rozsáhlého televizního archivu tak pomáháme spoluutvářet kolektivní paměť národa," uvedl Dvořák.

Ve vysílání ČT nebudou chybět ani cestopisy. Ve snímku Po jedné stopě do Iráku a do Afriky se herec Martin Písařík a cestovatel Igor Brezovar vydají na dlouhou jízdu na motorkách. Izrael s židovskými, arabskými či římskými památkami představí desetidílný cestopis Křížem krážem Izraelem. "Náš dokument boří mýty o tom, že bychom se měli bát navštívit Izrael. Uvidíte tam deset tisíc let staré památky a nejvíce zachované antické památky," řekla ČTK průvodkyní cyklu Veronika Žilková.

ČT také připomene 350. výročí úmrtí Jana Amose Komenského a 400 let od tragické bitvy na Bílé hoře. "Jako nesmírně potřebné vnímám dokumenty upozorňující na důležitá společenská témata, jako Čeští vědci v tající Arktidě, kteří se zaměřují na problematiku globálního oteplování, a Život s Alzheimerem, soustřeďující se na život se zákeřnou nemocí," sdělil Dvořák.

Snímek Život s Alzheimerem se vymyká klasickému dokumentu o nemoci jako takové, věnuje se každodennímu životu čtyř rodin, jež se o své blízké starají v domácím prostředí. "Naším cílem je ukázat život s člověkem postiženým touto nemocí se všemi problémy a těžkostmi, které s sebou nese. A že za určitých podmínek je možný a lidé se ho nemusí bát," podotkl režisér Petr Slavík.

V hlavní roli dokudramatu Jan Amos Komenský se vystřídají Alois a David Švehlíkovi. "Cílem filmu je představit Komenského v co nejlidštější a nejplastičtější podobě," sdělil kreativní producent Patrick Diviš.

Historickému tématu se věnuje i snímek Bílá hora. Moderní historici se v něm skrze nové objevy zamýšlejí nad národním mýtem, tentokrát v evropském kontextu. Fenomén Dukla zase připomene 70 let slavného sportovního centra. Film obsahuje i poslední natočený rozhovor s Danou Zátopkovou.

S pěti novými autorskými snímky se na obrazovky vrací Český žurnál, který kriticky nahlíží na události nedávné doby. Jde o klecový chov slepic, neřešení klimatických změn, příběh o vyvěšení červených trenýrek nad Pražským hradem nebo problémem s dostupností bydlení. Na cyklus o šlechtických rodech Modrá krev naváže seriál Selská krev, s nímž se diváci s průvodkyní pořadu Vandou Hybnerovou vypraví do rodin sedláků.