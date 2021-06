Dokumentaristka Hníková natočila film o přísné výchově malých dětí

Praha - Film o rodičích, kteří svého syna od narození vychovávají tak, aby z něj jednou byl vrcholový sportovec, natočila režisérka Erika Hníková. Snímek Každá minuta života vypráví o tom, jak malý chlapec má už ve čtyřech letech naplánovanou každou minutu svého života. Zabývá se otázkou, co všechno mají dělat rodiče pro děti, zda to dělají spíše pro sebe či nakolik jsou jejich rozhodnutí pro život jejich dítěte významná. Nový celovečerní dokument vstoupí do českých kin 26. srpna, distributorem je Aerofilms.

Fotogalerie

Život čtyřletého chlapce naplňuje plavání, gymnastika, klavír, bruslení, driblování, běh, přitahování, jízda na kole, lyžování, ale také zpěv, angličtina a běžná denní komunikace v němčině namísto rodného jazyka. Na první dětská kamarádství nemá ve svém nabitém rozvrhu čas, jeho rodiče odsunují své potřeby na vedlejší kolej a věnují synovi maximum svého času.

Eriku Hníkovou k natočení dokumentu přivedl příběh rodiny Zachových zveřejněný v médiích, kdy hlava rodiny Pavel Zacha popisoval proces, jak ze svého syna vychovává vrcholového sportovce. Pro záměr přesvědčil manželku, společnému cíli podřídili vše a výsledkem bylo úspěšné draftování chlapce do NHL v jeho 18 letech.

"Jelikož jsem se v té době zabývala otázkou, jak by měl člověk své děti vlastně vychovávat, do jaké míry jejich život předem formovat, probudil ve mně tento příběh velkou zvědavost. Začala jsem hledat rodinu, která podle metodiky pana Zacha celý výchovný proces absolvuje od začátku. Fascinovala mě na tom možnost sledovat 'výchovu šampiona' zblízka," uvedla Hníková.

Režisérku zajímali i rodiče, kteří jsou schopni takový režim zvládnout. Našla rodinu Hanuliakových ze slovenské Žiliny, kde se v praxi setkala s metodou Kamevéda, kterou jako Komplexní multirozvojovou výchovu dětí Zacha starší sestavil. Podle jejích slov vychovávají hrdinové jejího filmu svého syna možná ještě důsledněji. „U Hanuliakových není zajímavá jen extrémní výchova, extrémní obětování se pro syna, ale i jejich vzájemný vztah, jejich rodinné zázemí a hodnoty, které vyznávají. To všechno dohromady dává zajímavý obraz současné společnosti," dodala režisérka.

Kamevéda je podle jejích vyznavačů filozofie výchovy, která se soustředí na komplexní rozvoj dítěte od narození. Je založena na vyváženém poměru intelektuální a pohybové výchovy. Prioritou je časné založení silné imunity, zastavení degenerativních procesů současné populace, vybudování silné odolnosti a otužilosti díky provozování širokého spektra sportů a celoročnímu aktivnímu pobytu v přírodě.

Proces vyžaduje částečnou redukci pobytu dětí v předškolních a školních zařízeních. Rodiče sledují preference dítěte a jeho silné stránky, aby vybrali směr, který bude ideální pro jeho úspěšnou kariéru. Jedním ze základních prvků je časná výuka cizích jazyků. Metoda spočívá v obětování se rodičů ve prospěch dítěte, vyžaduje zejména ve věku do šesti let dítěte mnoho hodin denně péče na plný úvazek. Kritici jí vyčítají jednostrannost a zaměření na individuální úspěch bez veřejných institucí a konkurenční boj na úkor ostatních. Idea sportu jako volnočasové činnosti, která nabízí utužování kolektivního ducha a drží se zásady o nedůležitosti vítězství, bere za své.