Praha - Vzácný dokument z roku 1414 související s církevním reformátorem Janem Husem se na aukci společnosti 1. Art Consulting vydražil za zhruba 7,2 milionu korun. Koupil ho soukromý majitel. Notářský zápis na pergamenovém papíře s pečetí je podle aukční síně jediným exemplářem svého druhu a kromě historické ceny je také důležitým dokladem právní argumentace počátku 15. století. O listinu projevila zájem i Národní knihovna (NK).

Notářský instrument z roku 1414 se týká rozhodnutí odebrat právníkovi a kazateli Janovi z Jesenice doktorát kanonického práva a vyhlásit nad ním v souvislosti s Janem Husem ztíženou klatbu. Jan z Jesenice byl Husův přítel a obhájce. "Jednalo se o písemnost, která by velmi dobře zapadla do souboru rukopisů, které Národní knihovna drží ve svých historických fondech. Zapadla by do celého souboru předreformačních a reformačních rukopisů, které souvisí s obdobím předhusitským a husitským," řekl po aukci ČTK generální ředitel NK Martin Kocanda.

Dokument se ale podle Kocandy vydražil za více peněz, než mohla knihovna dát. "Částka, kterou jsme disponovali, byla uvolněna na základě rozhodnutí ministra kultury (Antonína Staňka)," uvedl. Podle něj přesahovala běžný rozpočet NK. Na sále dosáhla listina ceny 6,1 milionu korun, aukční přirážka je pak 18 procent. Vyvolávací cena notářského zápisu byla čtyři miliony korun, pravost ověřil expert historických fondů Národní knihovny Zdeněk Uhlíř.

Význam nalezeného dokumentu je podle Uhlíře zcela zásadní pro posouzení, zda bohatá právní argumentace své doby byla v souladu s tehdejším právním řádem, či nikoli. Tedy zda odebrání doktorátu kanonického práva současníkovi Jana Husa Janovi z Jesenice a vyhlášení ztížené klatby nad ním bylo skutečně výsledkem spravedlivého právního posouzení, nebo spíše politickým aktem doby.

"Doktoráty udílely univerzity, což byly autonomní korporace a nebyly součástí hierarchie církevních orgánů, tedy papežských soudů. Je tam tedy zajímavá ta argumentace, kterou papežský auditor Petr Nardi podložil to, že může doktorát odebrat," uvedl Uhlíř. "Jsou v celku doklady o tom, že Husův proces neprobíhal procesně korektně podle kanonického práva. Tady je podezření, že to bude něco podobného," dodal.

Listina ještě není přeložena, je to zcela nový objev. Text je latinský a drobným písmem, překlad by zabral několik dnů.

