Dokument přináší nové pochybnosti o autorovi nejdražšího obrazu na světě

Paříž - Francouzský dokumentární film, který v úterý večer odvysílala stanice France 5, otevírá nové otázky ohledně autorství obrazu Salvator Mundi (Spasitel světa), který je nejdráže prodaným výtvarným dílem na světě. Renesanční obraz Krista je přisuzován malíři Leonardovi da Vincimu, podle dokumentu se ale italský umělec podílel na vzniku díla jen minimálně. Autoři snímku odkazují na závěry analýzy laboratoře C2RMF pařížského muzea Louvre, informovala agentura AFP. Podle jiných odborníků ale analýza ukazuje, že obraz vytvořil da Vinci.

Laboratoř známého pařížského muzea zkoumala obraz tři měsíce v roce 2018. Tehdy muzeum jednalo o zápůjčce díla s novými vlastníky, kteří ho koupili v aukci v listopadu 2017 za 450 milionů dolarů (zhruba deset miliard Kč).

Podle autorů dokumentárního filmu Salvator Mundi pochází z dílny Leonarda da Vinciho, samotný mistr se ale na malbě podílel jen minimálně. Autoři upozorňují na publikaci Louvru, která byla stažena z oběhu sotva den po svém vydání. Jednání o zápůjčce totiž ztroskotala a od té doby se Louvre odmítá k dílu, které není v jeho sbírkách, vyjadřovat.

Novinář Didier Rykner s odkazem na staženou publikaci dochází ale na stránkách specializovaného webu La Tribune de l'Art k závěru, že se podařilo prokázat, že obraz z velké míry namaloval da Vinci. Analýzy podle něj ukázaly podrobnou přípravnou kresbu, která je pro da Vinciho díla typická, i mnohé změny a dlouhou dobu vyhotovení díla. Jeho hypotézou tak je, že se da Vinci k obrazu v průběhu mnoha let vracel a upravoval jeho kompozici. Na základě analýzy pařížského muzea určuje jako autora Leonarda da Vinciho i deník The New York Times.

K ještě jinému závěru dochází počítačová analýza manželů Stevena a Andrey Frankových, kterou přijal k vydání časopis Leonardo Massachusettského technického institutu (MIT). Podle jejich analýzy je velice pravděpodobné, že renesanční mistr nakreslil hlavu a horní část obrazu. Naopak žehnající ruku a rameno je podle jejich bádání dílem jiného malíře.

Další záhadou je, kde se obraz nachází. Podle listu The Wall Street Journal obraz o rozměrech 65 krát 45 centimetrů na ořechovém dřevě zřejmě koupil saúdský princ Badr bin Abdalláh, který jednal v zastoupení korunního prince Muhammada bin Salmána. Aukční síň Christie's, která aukci pořádala, to ale nepotvrdila. Podle některých spekulací se vzácná malba nachází na jachtě saúdského prince, i když takové prostředí renesančnímu dílu zcela jistě neprospívá.