Dokument popsal odvrácenou zónu obchodu na soucitu se zvířaty

Praha - Do šedé zóny obchodu se zvířaty a parazitování na dobré vůli milovníků zvířat zamířili tvůrci dokumentárního cyklu Infiltrace. Díl nazvaný Obchod se soucitem, který v pondělí odvysílá Česká televize, se zaměřil na podivné praktiky spolku "pečujícího" o handicapovaná a týraná zvířata. Popisuje také případ ženy, která chová kočky ve špatných podmínkách. Tvůrkyně dnes dokument představily na projekci v Praze.

V dokumentu dvě "infiltrátorky" nejdříve vyrážejí zmapovat činnost zmíněného spolku. Při pokusu navštívit zvířata, neboť zástupci spolku tvrdí, že lidé mohou pomoci s jejich venčením, mazlením nebo si je adoptovat, narazí. Fenku, na jejíž léčbu dárci přispěli statisíci korun, například nikdy naživo nespatří, obě azylová zařízení podle Dagmar Kubištové z Ligy na ochranu zvířat působí nedůvěryhodným dojmem. Stejně tak účet, odkud odcházejí peníze na podivné položky.

Další linie dokumentu se částečně odehrává v Českých Budějovicích. Tamní "chovatelka" mainských mývalích koček chová na malém prostoru zanedbané kočky a koťata, o kterých podává zmatené informace a nakonec zájemkyním prodá podvyživené kotě neurčitého věku. Ačkoliv se podle autorek dokumentu ohledně ženy rojí stížnosti, ohlášené kontroly Státní veterinární správy shledaly podmínky, v nichž zvířata žijí, v pořádku.

Oba případy reprezentují výrazné fenomény takzvaného obchodu se soucitem. Podle autorek je typické, že ačkoliv mnoho lidí přispívá na poraněná a postižená zvířata, mnohdy se nepodívají, na co peníze z "transparentních" účtů ve skutečnosti jdou. Jedna z infiltrátorek, Ivana Lokajová, zdůraznila, že propagace těchto spolků bývá mnohdy na internetu velmi výrazná a během přípravy narazily na řadu stížností na podivné chovatele a spolky. Zdokumentovaná majitelka tzv. množírny se pak například paradoxně dlouho těšila přízni oficiálního svazu chovatelů koček tohoto plemene. Z

Zástupkyně neziskové organizace Animal Eye také na diskusi upozornily na to, že spolky se mnohdy vymykají kontrole, pod níž jsou standardní útulky, čehož část z nich jednoduše zneužívá. Tvůrkyně dokumentu upozornily i na to, že v podivných spolcích působí i dobrovolníci, kteří věří, že provozovatelé spolku to se zvířaty "míní dobře." Veterinářům pak zase někdy při posouzení ohrožení zvířat chybí upřesnění správné "metodiky" postupu.

Vedle upozornění na "kšeftování" ze zvířaty, ať už v množírnách či na soucitu s těmi poraněnými, je podle autorů motivací dokumentu i přispění ke zpřísnění legislativy ohledně týrání zvířat.

Senát koncem ledna vrátil poslancům k novému posouzení novelu zákona, který zpřísňuje tresty za týrání zvířat a provozování množíren. V případě schválení by mohlo majitelům množíren v krajním případě hrozit až desetileté vězení.

První díl z cyklu Infiltrace vysílala ČT v roce 2004. Dokument mapoval situaci lidí v ústavech a domovech pro seniory. Předloni měli diváci například možnost vidět terapii v pražském centru alternativní medicíny Aktip, které inkasovalo od klientů nemalé částky.