Dokument o tragické expedici do Peru nemá být nostalgický

Praha - Filmový dokument Boys 1970, ve kterém se prolínají tragická a současná expedice do Peru, nemá být nostalgií, ale důkazem o trvalosti myšlenek. V rozhovoru s ČTK to řekl horolezec Marek Holeček, který se s parťákem Radoslavem Grohem loni vydal do peruánských And na cestu plánovanou československou expedicí Peru 1970. Čtrnáct jejích členů zahynulo 31. května 1970 při zemětřesení pod Huascaránem. Zbývající patnáctý, Ivan Bortel, zemřel po pádu o dva týdny dříve.

Fotogalerie

Holeček s Grohem vystoupali východní stěnou na šestitisícový vrchol Huandoy, kam tragická expedice mířila. Po prvovýstupu po této stěně pojmenovali novou cestu Boys 1970 na památku předchůdců, kterým osud zmařil šanci pokusit se o totéž.

Ve filmu, pro který v Peru natáčel i kameraman Tomáš Galásek, se prolínají linie současné a minulé expedice. K vidění budou dobové záběry a výpovědi blízkých zahynuvších horolezců. "Základní myšlenka je, že těla chřadnou, odchází, mizí, ale myšlenka ne, ta se dá táhnout dál. Je to vzpomínka lidí přeživších, pozůstalých na ty kluky a zároveň ukázka té jejich cesty našima očima," řekl ČTK Holeček.

Celkový dojem by měl být optimistický. "Jdeme po jejich stopách a do toho se čtou nějaké vzpomínky, ale je tam zároveň vidět změna té atmosféry. Mělo by to jít do čistokrevného pozitivna, aby to nebyla nějaká ta ubrečená nostalgie. Já ji nemám rád a doufám, že se to tam ani neodrazí," doplnil dobrodruh.

Příběhy z vysokých hor ho přitahovaly už jako malého kluka. "Ještě dřív, než jsem začal číst, tak jsem začal listovat v knížkách o horolezcích a začal jsem si podle fotografií vytvářet nějaké ty příběhy. Ještě jsem z toho neměl moc rozum, ale věděl jsem, že mě to nějakým způsobem láká." vzpomínal.

A přilákal ho i příběh tragické výpravy do Peru, které je každoročně věnován lyžařský závod Jizerská padesátka. "Projel jsem svět křížem krážem, ale v Peru jsem ještě nebyl. Tak jsem si říkal, že tam jedu. A když už tam jedu, tak ať to pro mě má nějakou výzvu. Tak že se na to zkusím podívat očima těch kluků a zkusím tam to, co oni nedokončili. Vlastně popotáhnout tu káru osudu kousínek dál o ty dvě generace později," popisoval svou motivaci.

Neměl zaručený úspěch. "Ale zadařilo se to, všechno sedlo jak prdel na hrnec a vlastně to splnilo i to očekávání, že se ten příběh podařilo doplnit o další bod a ne ten tragický. Vznikla tam ta cesta," pochvaloval si Holeček.

Filmový dokument, na jehož dokončení sehnali tvůrci peníze od drobných dárců prostřednictvím crowdfundingové kampaně, měl mít premiéru v červnu, ale kvůli koronaviru bude později. "Nechci, aby lidé byli ošizeni, tak se ty premiéry musely odložit. Bude záležet na tom, až přesně řeknou pravidla, kdy a co se otevře. My máme něco připraveného na září, říjen," řekl Holeček.

Kina už jsou sice v provozu, ale kvůli nutným odstupům při obsazování sedaček mají zhruba třetinovou kapacitu. Maximálně může být nyní v hledišti 300 lidí, ale to je možné jen v těch největších sálech. Proto zatím Holeček uvažuje jen o menší akci.

"Maximálně je možné, že ještě uděláme předpremiéru někde pod otevřeným nebem. Aby to už nějakým způsobem žilo. Tam to uvidí pár stovek lidí a tím to hasne. Až na podzim se to objeví v kinech a tak dále," dodal.