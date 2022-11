Dokument o Kocábovi mapuje jeho hudební i občanský život

Praha - Do českých kin přijde 10. listopadu dokumentární film Olgy Sommerové o muzikantovi a bývalém politikovi Michaelu Kocábovi. V napjaté době ovlivněné nejen válečným konfliktem na Ukrajině a nadcházející volbou příštího českého prezidenta připomíná období přechodu českých zemí od totality ke svobodě, jehož byl Kocáb významným aktérem. Film Michael Kocáb - Rocker versus politik dnes jeho protagonista a režisérka s kameramankou Olgou Malířovou Špátovou představili novinářům.

Sám Kocáb podle svých dřívějších vyjádření prezidentskou kandidaturu zvažoval, v létě uvedl, že se rozhodne až na poslední chvíli, zbývá tedy přibližně týden. "Já po tom netoužím, jsem zakotvený v hudbě a umění. Ale jsou věci, na které se v tomhle státě prostě nemůžu dívat, a představa, že nám po 30 letech bude vládnout zase komunista a bývalý příslušník tajných služeb, rozuměj vojenská rozvědka nebo StB, mě děsí," uvedl Kocáb na konci července. Dnes se ke své případné kandidatuře nevyjádřil. Ministerstvo vnitra ke konci října evidovalo osm přihlášek, kandidaturu oznámil i předseda hnutí ANO Andrej Babiš.

"Strašně si vážím toho, že to (film) Olga udělala, nikdy by mě to nenapadlo. Ale když jsem nabídku dostal, komu by to nezalichotilo. Jsem za to oběma dámám vděčný," řekl po dnešní novinářské projekci Kocáb. Uvedl, že film je pohledem režisérky na něj. Člověk by sám sebe neměl hodnotit, míní hudebník, který nadále zůstává výrazným občanským aktivistou.

"Je tam (ve filmu) všechno, co v mém životě bylo do 35 let. A pak ty nejdůležitější události týkající se Pražského výběru, politiky....," řekl Kocáb. Na dotaz novinářů, zda nelituje, že nevěnoval ve svém životě více času hudbě a méně politice, odpověděl, že to přišlo téměř automaticky. "Nedošlo by k tomu, kdyby nebyl 17. listopad. Všechno, co se stalo potom, změna politického systému o 180 stupňů, byla tak zásadní věc, že hudba, kultura, sport, nic tomu nemohlo konkurovat... byla šance všechno to změnit a když už mě osud přivál do centra dění, vůbec jsem to neřešil," řekl.

Sommerová uvedla, že při přípravě filmu vždy zdůrazňovala jednu věc. "Na Michalovi je konkrétně vidět, co znamená úloha osobnosti v dějinách. Zasloužil se o tolik věcí, které by nikdo neudělal, včetně již před revolucí založenou iniciativou MOST, to, co se odehrálo za revoluce i to, že prosazoval, aby se Václav Havel stal prezidentem...," řekla. Podotkla, že Kocábovi přitom tehdy bylo 35 let.

Skladatel, zpěvák, občanský aktivista, politik a podnikatel Kocáb celý život tvoří jako skladatel rockové, filmové a vážné hudby. Ještě v době studií v roce 1977 založil kultovní rockovou skupinu Pražský výběr. Kocáb byl mimo jiné ministrem pro lidská práva a národnostní menšiny a na počátku 90. let jedním z iniciátorů odchodu sovětských vojsk z území bývalého Československa.