Dokument Muž zbavený tíže přibližuje inspirace děl malíře Kamila Lhotáka

Praha - Režisér Josef Císařovský se v dokumentárním filmu Muž zbavený tíže vydává po stopách malíře, grafika a ilustrátora Kamila Lhotáka. Císařovský se s pomocí umělcova syna Kamila Lhotáka juniora, publicisty Jana Králíka, autora monografií Libora Šteffka, sběratele a nakladatele Jana Dvořáka, tiskaře Martina Boudy a dalších pamětníků snaží hledat inspirační zdroje Lhotákovy imaginace. Snímek, který se věnuje i událostem ovlivňujícím nejen Lhotákovu výtvarnou cestu, ale i jeho život, uvede distribuční společnost CinemArt do kin od 9. prosince.

Režisér Císařovský se v dokumentu vydává po Lhotákových stopách. K divákovi promlouvá skrze jeho plátna, grafiky a litografie i pomocí archivních fotografií. Ukazuje na nich historická zákoutí Nuselského údolí a Holešovic, která byla malířovou inspirací. Nevyhýbá se ani popisu jeho vztahu k ženám, fascinací Julesem Vernem a Paříží. Připomíná, jak že silným impulsem pro malého Kamila Lhotáka byla pražská výstava v roce 1891, na které došlo k zřícení horkovzdušného balónu Kysibelka. Mimo jiné také odpovídá na otázku, zda existovala "tajemná ohrada snů" s dírou po suku, jíž malý Lhoták nahlížel do dílny, kde se na periferii města opravovala auta a letadla.

O otcově lásce ke starým automobilům a nejrůznějším vznášedlům, k Českému středohoří i opuštěným periferiím hovoří Kamil Lhoták junior. "Kdyby otec nebyl malíř, tak by byl určitě konstruktérem. Objekty na jeho obrazech jsou po technické stránce naprosto věrně zobrazené," uvedl.

Lhoták se narodil 25. července 1912 v Praze. Jeden z nejoriginálnějších českých výtvarných umělců studoval práva na Karlově univerzitě a jako malíř byl samouk. Miloval dopravní prostředky, svérázný svět městských periferií, letišť a prvních autovrakovišť. Kresbami doprovodil mimo jiné oblíbenou knihu Dědeček automobil od svého přítele Adolfa Branalda, překlad Vynálezu zkázy od Julese Verna či Pohádky o mašinkách.

Patří k výtvarným umělcům, jehož tvorba je charakteristická a pro mnohé snadno rozpoznatelná. První výstavu měl v roce 1939 a o tři roky později spoluzakládal spolek výtvarníků Skupina 42, kteří se soustředili ve své tvorbě na město a vztah člověka a průmyslové civilizace. Jeho výtvarný svět vyplňovala idylická doba balonů, letadel, kostitřasů a dědečků automobilů. V posledních letech se jeho dílo z pohledu sběratelů zařadilo mezi hvězdy klasické moderny.

Jeho práce se prodávají za ceny přes milion korun, a to nejen díla ze 40. let, ale i z období 60. až 80. let. Po druhé světové válce se Lhotákovy práce dostaly i na výstavy do zahraničí, například do Londýna, Káhiry či Sao Paula. V roce 1947 (a pak i v roce 1963) získal zlatou medaili na Bienále v italských Benátkách, a to za kreslený film Atom na rozcestí, jenž byl údajně prvním dílem na námět atomové energie ve světovém filmu. Lhoták byl oceněn též prestižní Herderovou cenou (1980), kterou mu udělila vídeňská univerzita.