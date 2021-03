Dokument je dnes více publicistika než film, míní Fenič

Praha - Současný dokumentární film alespoň v České republice válcují publicistika a investigace. V rozhovoru s ČTK to řekl režisér a producent Fero Fenič, který před 30 lety založil společnost Febio zaměřenou právě na tvorbu dokumentů. I když dnes může každý, kdo má lepší mobilní telefon, natočit cokoli, pro něj nadále zůstává skutečným dokumentem jen audiovizuální dílo s důrazem na vizuální složku. Obraz totiž v součastném dokumentu začal ztrácet význam, převažuje audio a reportážní záznam, říká Fenič, který 20. března oslaví 70. narozeniny.

"Dobrý dokument je svědectvím doby. Tvůrce není mesiáš ani povýšený kazatel pohrdající diváky, ale naopak - ten, který osloví co nejširší publikum a cítí tep srdce diváků. Pak v ideálním případě může dokument měnit i svět," míní tvůrce tří desítek filmů, v jehož Febiu jich ale vzniklo přes tisíc.

Filmový dokument podle něj má a bude mít postavení takové, jaké mu nastávající generace tvůrců vydobude. "Tak jak jsme to udělali my. Žel, na rozdíl od hnutí představovaného Febiem, to zatím dělá jen pár jedinců," soudí. Dokumentaristé na FAMU se podle něj už před mnoha lety uzavřeli do své ulity a vychází z ní více teoretiků než skutečných profesionálů. "Tím jejich místa zabírají novináři a samouci, protože dnes stačí mít jakoukoliv kameru nebo lepší mobil a za dokumentaristu se může považovat kdokoliv," popisuje současnou situaci ze svého pohledu.

"Febio vzniklo na počátku 90. let právě proto, aby tento žánr přežil. Poté, co zmizel z kin, jsem se bál, že když zmizí i z obrazovek, jak se tomu stalo ve všech zbylých posttotalitních zemích, pak už si těžko zpět vydobude nějakou pozici," popisuje důvody, proč společnost založil. Přišel s ní v pravý čas - tehdy zanikala kina, končily filmové kluby, studentům FAMU chyběla možnost vidět nekomerční filmy. Nečekaný úspěch Febia přinesl i finanční zisk, který přispěl ke zrodu Febiofestu.

Zároveň Fenič připomíná, že uzavření každé smlouvy tvrdohlavě podmiňoval tím, že dokumenty Febia musí být premiérované v hlavním vysílacím čase. A v případě České televize výhradně na prvním programu. "Takovou podmínku mi dovoloval úspěch našich pořadů, kdy jejich sledovanost obvykle převyšovala nejen většinu české hrané tvorby, ale i mnohé zahraniční trháky. Osobně to vnímám dnes jako zlatou éru dokumentu," říká dnes.

Dokumenty vzniklé pod hlavičkou Febia se stále reprízují - podle Feniče proto, že vždy dbal na jejich nadčasovost. "Ale nový dokument se dnes objeví na prvním programu ČT už jen výjimečně a spíš jen se skandálnějším tématem. Důležité však je, že přežil a Česká televize se ho nevzdala," uzavřel.