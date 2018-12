Praha - Filmový dokument Iluze mladé režisérky Kateřiny Turečkové formou počítačové hry kritizuje politickou situaci v současném Maďarsku. Pohled na život jeho obyvatel nabízí pomocí témat jakými jsou podle ní například nedostatečná zdravotní péče, cenzura nebo neumožnění dalšího působení Středoevropské univerzity v Budapešti založené finančníkem a filantropem George Sorosem. Snímek Iluze se objeví od 10. ledna 2019 v rámci projektu Česká radost v českých kinech.

V jednotlivých levelech filmové hry autorka nabízí názory oponentů režimu představovaného lidmi z okolí premiéra Viktora Orbána. Příznivcům politiky Orbána, jehož strana Fidesz-Maďarský občanský svaz v letošních volbách obhájila parlamentní většinu, prostor v dokumentu nedala. "Kdybych se měla zajímat, proč oni takhle přemýšlejí, tak je to úplně jiný film, který by se zabýval propagandou, vnímáním demokracie a svobody. Možná, že bude důležité, aby někdo takový film natočil, protože je to věc, kterou očividně řešíme úplně všichni," řekla ČTK Turečková, která strávila rok na studijním pobytu v Budapešti.

Podle některých zahraničních expertů maďarská vláda od nástupu premiéra Orbána k moci trvale omezuje svobodu slova. Zároveň čelí kritice opozice z uzurpování moci, vazeb na Rusko či z protiimigračních nálad. Při své listopadové návštěvě v České republice Orbán poděkoval Sněmovně za říjnové usnesení, v němž česká dolní komora označila za "chybné a nešťastné" hlasování Evropského parlamentu o sankčním řízení s Maďarskem kvůli údajnému vážnému ohrožení unijních hodnot.

Snímek Iluze stylizovaný do estetiky počítačové hry byl letos v říjnu uveden na Mezinárodním festivalu dokumentárních filmů Ji.hlava. "Nejnáročnější polohou toho filmu bylo udržet se před svou vlastní paranoiou před normalizovaným myšlením, které mé postavy a systém, o kterém jsem točila, neustále produkují," uvedla Turečková.

Turečková původně studovala obor teorie a dějiny dramatických umění na Univerzitě Palackého v Olomouci, poté přešla na katedru dokumentární tvorby na FAMU, kde realizovala osobní dokumentární miniatury jako Strip (2015), Bezobratlí (2015) či Lenko (2016). Loni mimo jiné natočila filmovou báseň z rodného Kyjova s názvem Tradice.

Čtyři filmy ze soutěžní sekce Česká radost se v lednu objeví v kinech po celé České republice. Vedle Iluze to bude snímek Máme na víc popisující prezidentskou kampaň Michala Horáčka, film Dobrý život sokola Bendy a držitel ceny studentské poroty z letošní Ji.hlavy film Pasažéři.