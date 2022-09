Dokument Good Old Czechs líčí statečnost pilotů i nesmyslnou krutost války

Praha - Celovečerní dokument Good Old Czechs režiséra Tomáše Bojara líčí statečnost pilotů Františka Fajtla a Filipa Jánského i nesmyslnou krutost války. Snímek začínající mobilizací v roce 1938 ukazuje cestu českých letců z okupovaného Československa - přes Francii, bitvu o Británii a východní frontu zpět do osvobozené Prahy. Příběh vystavěný pouze na dobových převážně černobílých archivních záběrech a vyprávění obou letců uvedou kina od 15. září. Autoři dokument dnes představili v Praze.

"Pro mě byl otec vždy bezvadný frajer a čestný člověk s vlastnostmi, které se dnes nevidí, a se selským rozumem," uvedla před dnešní projekcí pro novináře Jitka Režná, dcera generála Fajtla.

Ve snímku ožívají vzpomínky obou letců, a to hlasy dvojice herců podobného věku, jako byli letci za války. Autentičnost dokumentu dodává použitá hovorová mluva i několik vulgárních výrazů v úvahách o životě a smrti i popisu všedních dnů vojáků. Divák prožívá cestu letců z okupovaného Československa, boj o záchranu Francie a následný útěk do Anglie, bitvu o Británii, přesun do Sovětského svazu, podporu Slovenského národního povstání i návrat do osvobozené Prahy.

Fajtl a Jánský jsou známí letci z druhé světové války. První stíhač, druhý střelec v bombardéru. Oba sloužili nejprve na západní a později také na východní frontě.

"František Fajtl a Filip Jánský. První korektní gentleman, druhý trochu rošťák. Ale oba byli mimořádně citlivými pozorovateli okolního světa. Zajímaly je věci velké i malé, vznešené i všední," uvedl režisér Bojar. "Víme, že před startem často přemáhali strach ze smrti a po přistání oplakávali padlé kamarády, i oslavovali další propůjčený čas na zemi. Vzlétáme s nimi do oblak a s humorem poznáváme zvláštnosti života v cizích zemích," dodal.

Dokumentarista Bojar zvítězil v soutěži Proxima na letošním Mezinárodním filmovém festivalu Karlovy Vary. S Adélou Komrzý natočil film Zkouška umění o tom, jak se konají talentové zkoušky na Akademii výtvarných umění.

Legendární československý stíhací pilot Fajtl se během války zapojil do zahraničního odboje v Polsku, Francii a Británii. Byl také velitelem leteckého stíhacího pluku, který působil v týlu nepřítele při Slovenském národním povstání. Koncem války se zúčastnil operace k osvobození Ostravska. Fajtl byl sestřelen nad Francií, dokázal se ale dostat zpět do Británie a pokračovat v boji proti nacistickému Německu. Svůj příběh popsal po válce v knize Sestřelen. Vzpomínky na válku zachytil i v řadě dalších populárních knih.

Jánský, vlastním jménem Richard Husmann, byl dvakrát byl v boji těžce raněn a přežil osm nouzových přistání v zasažených strojích. Je autorem románu s autobiografickými prvky Nebeští jezdci o životě českých bombardovacích letců ve Velké Británii za druhé světové války. V roce 1968 ho zfilmoval režisér Jindřich Polák.