Dokud se budeme smát, bude dobře, říká Jožka Černý, který oslaví osmdesátiny

Břeclav - Když zpěvák Jožka Černý vystupuje před publikem, je odhodlaný nikoho nezklamat. Rád si zazpívá s místní cimbálovou muzikou na hodech stejně jako s velkou kapelou na pódiu před stovkami diváků. V pondělí oslaví Moravský slavík osmdesátiny, humor a odhodlání ho neopouští.

"Vnuk mi připravuje na oslavu takové setkání s přáteli, je to větší projekt, přijede spousta známých z Prahy, takový pracovní večírek. A vnuk mi říkal, že mě nikdy neviděl opilého, tak třeba se to teď prý povede," vtipkoval Černý v rozhovoru s ČTK.

Předloni dostal od prezidenta Miloše Zemana medaili Za zásluhy o stát v oblasti umění prvního stupně, převzít si ji mohl teprve tento týden na odloženém ceremoniálu. "Sousedé na mě pokřikují, ať jim ten metál ukážu. Tak jim říkám, že neukážu, aby nezáviděli," řekl s úsměvem zpěvák. Medaili chápe jako ocenění za řadu úspěšných desek, ne jako politický projev, proto neuvažoval o tom, že by ji od prezidenta nepřevzal.

Současné dění na Ukrajině sleduje a zapojuje se do charitativních koncertů na podporu Ukrajiny, stejně jako vystupoval loni na koncertech pro lidi postižené tornádem. Vystupování před publikem mu v pauze vynucené covidem chybělo. "Vždycky jsem na publikum nachystaný, nemohu nikoho zklamat. I když chtějí znovu zazpívat něco, co jsem zpíval před chvílí, nemohu říct, že to nezazpívám. Jedu lidi potěšit. Mám výbornou kapelu i kapelníka, zatím se nestalo, že by byl prázdný sál," konstatoval rodák z Hodonínska, který žije ve Staré Břeclavi.

Kromě humoru je podle Jožky Černého důležitá i rodina. "S manželkou jsme spolu 50 let, máme dvě dcery a vnuka. Mám je kolem sebe, víme o sobě a jsme rádi, že můžeme být spolu," dodal.

Radost mu dělá i rostoucí obliba folkloru mezi mladými lidmi. Zásluhu na tom podle něj mají místní starostové, kteří tradice podporují. "Když mladí chodí v kroji, je to úžasné. Byli jsme tady u nás na hodech, tak jsem si rád zazpíval s jejich kapelou. Je to třeba podporovat," poznamenal Jožka Černý.