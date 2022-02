Doktor nebere dvě medaile z Pekingu jako propadák, věří ve zlepšení

Peking - Šéf české olympijské mise Martin Doktor míní, že zisk dvou medailí na zimních hrách Pekingu není propadák. Předseda Českého olympijského výboru Jiří Kejval ocenil, jak se sportovci v Číně prezentovali. Oba vyzdvihli především medailistky Ester Ledeckou a Martinu Sáblíkovou a věří, že za čtyři roky v Itálii se Češi předvedou jako v úspěšné éře.

V Pekingu získali Češi jediné zlato díky Ledecké, která dominovala na snowboardu paralelnímu obřímu slalomu. Bronz přidala Sáblíková na pětikilometrové trati. Obě skončily ještě čtvrté. Umístění těsně pod stupni vítězů oplakala biatlonistka Markéta Davidová. Češi tak skončili v pořadí zemí podle hodnoty cenných kovů na děleném 21. místě. Výprava dosáhla nejhorší bilance od roku 1994, kdy se v Lillehammeru nepodařilo českým sportovcům získat žádnou medaili.

"Osobně si myslím, že to není žádný velký propadák. Taky jsme mohli třeba odjet bez medaile. K tomu je vždy blízko," řekl Doktor novinářům v Pekingu. Před čtyřmi lety v Pchjongčchangu měli Češi sedm cenných kovů, v roce 2014 v Soči ještě o medaili více.

"Nejde pokaždé přijet z her s balíkem medailí a příště to opakovat. Donekonečna to nefunguje. Ale věříme, že se to vrátí tam, kde jsme byli na předchozích hrách," řekl Doktor. "Jsem přesvědčený, že za čtyři roky zase budeme mít borce na medaile," doplnil Kejval.

Šéf ČOV upozornil na fakt, že Češi do Pekingu sice odjížděli s největší zimní výpravou v historii, ale ambice příliš vysoké nebyly. Fakticky patřily k favoritkám pouze Ledecká, Sáblíková a Davidová. Hvězdná snowboardcrossařka Eva Samková o účast kvůli zlomeným nohám přišla.

"Takže jsme věděli, že to nebude nic moc. Každá medaile, i když vypadá, že naši borci jsou favority, nikdy není jistá. Nechceme se vymlouvat, ale máme spoustu výsledků pod stupni. Za mě vůbec nebylo špatný, jak se čeští sportovci prezentovali," uvedl Kejval.

Unikání výkony Ledecké ve dvou sportech znovu uchvátily fanoušky i odborníky. Po zlatu na snowboardu útočila na medaile i na lyžích - v kombinaci byla čtvrtá a v super-G pátá. "Řekněme si na rovinu - její výsledky jsou excelentní. Je neuvěřitelná profesionálka se vším všudy, má skvělý tým a patří jim za výsledky a nasazení veliký dík," prohlásil Doktor.

Stejně tak vyzdvihl Sáblíkovou. Ziskem bronzu rozšířila svoji sbírku už na sedm olympijských medailí. "Pro Martinu má bronz doopravdu hodnotu zlata. Očekávají se od ní medaile a není to jednoduché. Neuvěřitelně ji obdivuju, že to zvládla a ustála tlak," uvedl Doktor. Ocenil i sedmou skeletonistku Annu Fernstädtovou, která krátce před hrami zjistila, že má cukrovku.

Češi v Pekingu obsadili všechny sporty. Premiéru si odbyli hokejistky, curleři a skokanky na lyžích. "Hokejistky se představily ve skvělém světle a jsem nadšený z jejich chování a zapálení. Účast curlerů národu ukázala nový sport a pevně věřím, že pro oba sporty to bude nový začátek a do budoucna už to nebude jen o účasti, ale i o bojích o medaile," řekl Kejval.

Olympiáda nepřinesla z českého pohledu žádné překvapení. "V mnoha případech se sportovcům nevedlo, jak by chtěli. Holt států a týmů, které jsou na špičkové úrovni, je víc a víc. V některých případech se nepovedlo udržet krok, nebo se tam dostat," podotkl Doktor.

V "mladých" akrobatických disciplínách měli Češi jen Šárku Pančochovou, která startovala už na čtvrté olympiádě. " Když koukneme na nové sporty, tak totálně absentujeme. Ale udělat rampu a můstky vyžaduje prostor a to u nás chybí," řekl Kejval.

Stejně jako loni v létě v Tokiu se olympiáda konala v koronavirové bublině. Na rozdíl od her v Japonsku se tentokrát ocitl v covidové "pasti" jen skokan Viktor Polášek. Nakonec se po deseti dnech izolace alespoň představil v týmové soutěži na velkém můstku.

"Covid měl minimálně na začátku na hry velký dopad," poukázal Kejval především na stres dopravit sportovce do dějiště her bez pozitivního testu. To se české výpravě díky opatřením před odletem a v charteru podařilo. "Z toho máme radost," řekl Kejval. "Máme teď perfektní know how, ale doufám, že už ho nikdy v životě nebudeme muset použít. Normálně připravujeme sportovce na soutěže, děláme vše, aby se cítili co nejlíp, a místo toho jsme byli v zásadě v atmosféře, že jsme se snažili především přijet zdraví. To je snad za námi."

Během půl roku se konaly dvoje olympijské hry. A Pekingem skončila asijská trojkombinace. "Nebyla to žádná krize, ale kvůli covidu a časovému posunu to bylo náročnější. Všichni se těšíme, že Paříž bude oslava sportu jako Londýn (2012)," řekl Doktor k letním hrám v roce 2024. Zimní olympiáda za čtyři roky v Itálii bude náročnější logisticky. "Bude šest olympijských vesnic, tím ztratí atmosféru, ale budou to hry zalité sluncem," uvedl Kejval.