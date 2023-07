Doktor na Evropských hrách ocenil medailový zisk, postrádal diváky

Krakov - Šéf české mise Martin Doktor na Evropských hrách ocenil rekordní počet získaných medailí. Když v sobotu hovořil s českými novináři v Krakově, bylo jich pětadvacet. Dnes přidal další kanoista Václav Chaloupka ve vodním slalomu. Po sportovní stránce se Doktorovi multisportovní akce, která dnes v Polsku skončí, líbila, ale postrádal diváky.

Česko mělo v Polsku rekordní výpravu téměř 250 sportovců a minimálně zdvojnásobilo třináct medailí z dosud nejúspěšnějších Evropských her, které se konaly před čtyřmi lety v Minsku. "Doopravdy těch medailí je malinko víc, než jsme si představovali. Tedy já jsem před hrami ani nechtěl počítat, kolik by jich mohlo být, ale i tak mě to malinko překvapilo. Jsem rád, že v mnoha disciplínách se povedlo to, co sportovci i členové doprovodu očekávali. Ale mnohdy tam byla i nějaká překvapení, se kterými se nepočítalo, což je příjemné. Ten počet je hezký. Zase na druhou stranu sportovců bylo víc než minule. Je fajn, že i ty medaile přibyly od minula," řekl sportovní ředitel Českého olympijského výboru (ČOV).

Vzhledem k řadě cenných kovů v týmových soutěžích i úspěchu v ženském sedmičkovém ragby se Chaloupka stal 47. českým medailistou. Doktora potěšilo chování ragbistek, které se díky překvapivému třetímu místo dostaly do olympijské kvalifikace. "Nejen, že měly nakonec medaile, ale byla s nimi super spolupráce. Bylo vidět, že jdou za svým cílem a udělají pro to všechno, ale jsou to normální holky. I ten tým kolem fungoval výborně," pochválil je.

Líbilo se mu i zázemí pro sportovce v Krakově, kteří měli ve vesnici kvalitní ubytování, stravu i další vymoženosti. Problémy musel řešit v dalších pořadatelských městech. "Tam to nefungovalo úplně tak, jak by mělo. Ale to je i spojené s tím, že jak ta sportoviště, tak to ubytování a tak dále bylo odtržené od místní reality," poznamenal.

Roztříštěnost Evropských her mu vadila. Střelci střílejí až v daleké Vratislavi, skokani na lyžích závodili v Zakopaném, ale mimo Krakov byla i řada sportů, které by se zde pořádat mohly. "Myslím si, že takovéhle hry by měly být pohromadě, v jednom místě a daly by se udělat tady v Krakově," poznamenal.

Na rozdíl od loňského Mnichova, kde se konalo zároveň několik evropských šampionátů, Krakov Evropskými hrami nežil. Mimo samotná sportoviště nebylo vůbec znát, že se velká akce v tomto historickém městě koná. "Myslím, že mohli lépe zvládnut identifikaci s hrami, co se týká města a okolí," řekl Doktor.

Diváků bylo na většině sportů pomálu, přestože prodeje vstupenek mnohdy naznačovaly něco jiného. "Nechci je obviňovat, třeba se jim to jen nepovedlo odhadnout, ale přijde mi, že to bylo podceněné. Ta propagace mezi lidmi, aby vstupenky využili. Ne koupili, ale využili. Myslím, že to neměli úplně zmanagované. Staly se případy, kdy tribuny nebyly plné, ale nebyly lístky. Tam musela být nějaká chybka," přemítal Doktor v areálu pro moderní pětiboj, kde cedule na pokladně hlásila vyprodáno, ale finále mužského závodu sledovala hrstka diváků.