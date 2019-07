Doktor by byl rád, kdyby na OH v Tokiu závodilo alespoň 120 Čechů

Sportovní ředitel Českého olympijského výboru (ČOV) Martin Doktor vystoupil 18. července 2019 v Praze na setkání s novináři na téma olympijské hry v Tokiu, do nichž bude 24. července zbývat rok.

Sportovní ředitel Českého olympijského výboru (ČOV) Martin Doktor vystoupil 18. července 2019 v Praze na setkání s novináři na téma olympijské hry v Tokiu, do nichž bude 24. července zbývat rok. ČTK/Šimánek Vít

Praha - Sportovní ředitel Českého olympijského výboru (ČOV) a šéf mise na OH 2020 Martin Doktor by byl rád, kdyby se příští rok v Tokiu představilo alespoň 120 českých sportovců. Na poslední letní olympiádě v roce 2016 v Riu de Janeiro bylo v nominaci 105 sportovců. Byla to nejmenší výprava v historii samostatné České republiky, protože se nekvalifikoval žádný kolektivní sport.

Přibližně rok před olympiádou, která v japonské metropoli začne 24. července 2020, má Česko jasných sedm míst. Čtyři kvóty získali střelci, na jména se už kvalifikovali plavci Simona Kubová, Jan Micka a Barbora Seemanová. "Teď není podstatné, jestli je jmen sedm nebo deset. Důležité bude, co budeme mít příští rok začátkem července. Budu rád, když se dostaneme ke šťastnému číslu 120 a možná i nad něj," uvedl Doktor na dnešním setkání s novináři.

Při těch nejoptimističtějších kalkulacích se dostal až ke dvěma stovkám sportovců, ale to vedle nutnosti postupu alespoň jednoho kolektivu zahrnovalo i nadsazené počty postoupivších v individuálních sportech. V řadě z nich je kvalifikace na olympiádu velmi obtížná. Například v rychlostní kanoistice, kde je Doktor dvojnásobným olympijským vítězem z Atlanty 1996.

"Z mistrovství světa postupuje pět lodí, což je naprosté minimum. Jsou tam pak šance i z dalších disciplín. Je to nebývale nízká kvóta. Když si vezmete, že není zas tak velký rozdíl být pátý nebo první na světě, tak je to hodně tvrdé. V řadě sportů už dostat se na olympiádu znamená, že člověk musí být schopen bojovat o medaile," poznamenal.

Předseda ČOV Jiří Kejval věří, že v Tokiu budou čeští sportovci znovu útočit na medaile. V roce 2016 vybojovali deset cenných kovů, jediné zlato získal judista Lukáš Krpálek. Kejval považuje za nezbytné maximální nasazení nejen samotných sportovců, ale také všech členů realizačního týmu. "Každý, kdo tam pojede, musí odevzdat naprosté maximum. I když půjde o dobrovolníka řidiče, tak musí jet na zlatou medaili. Rozhoduje nejen připravenost sportovce, ale také tisíc maličkostí," zdůraznil.

Znovu budou mít čeští sportovci k dispozici vlastní matrace, které zajišťuje ČOV. Podobně jako před loňskou zimní olympiádou v korejském Pchjongčchangu se řeší aklimatizace. Velkou výzvou v Tokiu bude očekávané vedro, se kterým se sportovci budou muset vyrovnat. "Povezeme chladící vesty, chladící bazénky," řekl Doktor.

Chladící vestu dostane už nyní k dispozici sportovní lezec Adam Ondra, kterého v Tokiu v srpnu čeká mistrovství světa. "Bojí se toho vedra. Ta vesta je dobrá na udržení organismu v chladu v době, kdy má sportovec být v pohodě. Těsně před závodem je to blbost, ale když člověk tráví v průběhu dne na sportovišti dost času, tak to pomůže," popisoval Doktor. Ondra bude na MS bojovat o postup na OH, kde bude mít sportovní lezení premiéru.

S ohledem na horké počasí je navrhované i olympijské oblečení pro sportovce z dílny společnosti Alpine Pro. Materiály jsou velmi vzdušné a oděvy i obuv mají síťované části pro odvětrávání. "Snažili jsme se vybrat to nejlepší z hlediska funkčnosti a prodyšnosti. Někteří sportovci ale chtějí raději chodit v bavlněných tričkách. I ta jsme museli přizpůsobit," popisoval Doktor. Připravovanou kolekci testuje například skifař Ondřej Synek, který kvůli tomu chodí v olympijském tričku do sauny.