Doksany na Litoměřicku zdobí slaměný betlém s 19 figurkami

Doksany (Litoměřicko) - Slaměný betlém vznikl díky čtyřem místním obyvatelkám v Doksanech na Litoměřicku, u vánočního stromu stojí už 19 figurek. Věra Krpešová, Markéta Kopecká, Ivana Housová a Věnceslava Marešová se daly dohromady na návrh místostarosty, první betlém pod jejich rukama vyrostl poprvé před šesti lety. Každý rok ženy přidělávají další figurky, letos kvůli nedostatku sena nemohly. Iniciátorky to řekly ČTK.

"V roce 2015 jsme tady poprvé udělaly betlém, byla to jenom svatá rodina," řekla Housová. Ženy od té doby každé léto figurky vyndají na své zahrady a začínají s opravami. "Jak seno uschne, už to nevypadá tak naducaně a musíme tam přidávat," doplnila Krpešová. Na nové figurky letos po nezbytných rekonstrukcích seno nezbylo, kvůli suchu dostaly autorky první materiál až v listopadu. "To už je pozdě, bývá zima, a to se dělat nedá," vysvětlila Housová. Na nové figurky si tak místní budou muset počkat do příštího roku.

Součástí slaměného betléma jsou kromě svaté trojice také tři králové s velbloudem, koledníci nebo například pekař. Místní si betlém oblíbili, podle nich jde už o tradici, která k Vánocům v Doksanech neodmyslitelně patří. Obdivovat ho jezdí i lidé z širšího okolí. Podle Housové vznikají z fotek betlému pohlednice i vánoční přání.

Na stavbě betlému se podílí takřka celá obec. Místní ženám dodávají konstrukce, seno i vlasce. Řemeslnice konstrukce obalují vrstvami sena a obvazují okolo něj vlasec, aby získaly požadovaný tvar a také odolávaly dešti a sněhu. Výroba jedné postavy trvá zhruba dva až tři dny.