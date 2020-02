Doklad o očkování dětí asi nebude nutný pro školy v přírodě

Praha - Doklad o očkování asi nebude podmínkou pro pobyt dítěte na škole v přírodě. Pro účast na zotavovacích akcích, tedy táborech, ale zůstane tato povinnost zachována. Očkování proti meningokoku u dětí do jednoho roku věku bude zdarma. Schválila to Sněmovna v rámci novely o ochraně veřejného zdraví. Předlohu nyní dostane k projednání Senát.

Poslanci do novely vložili na návrh šéfky sněmovního zdravotnického výboru Věry Adámkové (ANO) ustanovení, podle něhož hlavní hygienik bude muset mít lékařské vzdělání. Znamenalo by to, že hlavní hygienička Eva Gottvaldová bude muset do roka opustit svou funkci. Vystudovala totiž na brněnské Masarykově univerzitě obor výživa člověka .

Části opozice se nepovedlo prosadit, aby očkování nebylo podmínkou pro přijetí do dětských skupin a soukromých mateřských škol. Dolní komora naopak přijala návrh poslance TOP 09 Vlastimila Válka, aby u dětí nebylo vyžadováno očkování proti hepatitidě typu B, která se přenáší krví anebo pohlavním stykem.

Vládní novela původně počítala pouze s tím, že hygienici se při kontrole kvality vody v přírodních koupalištích budou muset zaměřit i na mnohobuněčné organismy, jež mohou způsobovat například kožní choroby. Přísnější podmínky má vládní předloha zavést také pro provozovatele solárií. Jejich provozování má nově patřit mezi činnosti epidemiologicky závažné, neboť i v nich hrozí poškození zdraví zákazníků v případě neuplatňování zásad provozní hygieny.