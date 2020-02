Dokážu hrát ještě lépe, řekl po dalším skvělém vystoupení Haaland

Dortmund - Přestože útočník Erling Haaland v úterý dvěma góly zařídil fotbalistům Dortmundu vítězství 2:1 nad Paris St. Germain v úvodním osmifinále Ligy mistrů a vylepšil svoji dosavadní bilanci v dresu Borussie na 11 branek v sedmi soutěžních zápasech, se svým výkonem nebyl úplně spokojený. Devatenáctiletý norský talent cítí, že může hrát ještě mnohem lépe. Rád by se stal nejlepším střelcem soutěže.

"Jsem rád, že jsem dostal cenu pro nejlepšího hráče utkání, dnešek byl moc pěkný. Ale mám pocit, že stále ještě dokážu hrát mnohem lépe. Musím hrát na téhle úrovni lépe a tvrdě pracovat, abych se zlepšil," uvedl pro uefa.com Haaland.

Norský útočník po zimním příchodu ze Salcburku nepřestává udivovat a v úterý se zapsal do řady statistik. Stal se prvním hráčem Dortmundu, který skóroval při svém úvodním startu v bundeslize, domácím poháru i Lize mistrů. V prestižní soutěži potřeboval na úvodních 10 gólů pouze sedm utkání, což se nikomu před ním tak rychle nepovedlo. Navíc je nově prvním hráčem, který se v Lize mistrů trefil v jedné sezoně za dva různé týmy, a jediným teenagerem s 10 brankami v ročníku. V tabulce kanonýrů se dotáhl na nejlepšího střelce sezony Roberta Lewandowského z Bayernu Mnichov.

"Chci skončit v čele střelecké tabulky. Hlavně však chci dojít v Lize mistrů hodně daleko. Výsledek 2:1 je před odvetou docela nebezpečný. Paris St. Germain je velmi silný tým a stále může v odvetě postoupit," konstatoval Haaland.

V úterý nejprve v 69. minutě otevřel skóre a v 77. minutě rychle vrátil přemožiteli Slavie ze základní skupiny vedení poté, co Neymar srovnal. Norský talent převzal za vápnem balon a prakticky okamžitě jej napálil nechytatelně pod břevno.

"U druhého gólu jsem při té střele moc nepřemýšlel, prostě jsem to jen napálil a vychutnával si ten moment. To jsou pro fotbalistu okamžiky, pro které pracuje. Bylo to fantastické," uvedl Haaland.

Přestože dal v předchozích šesti zápasech za Dortmund devět branek, obrana Paris St. Germain ho nedokázala uhlídat. "Dnes udělal rozdíl, má opravdu čich na góly. Možná není tolik v zápase, ale jak přijde míč, dokáže ho dostat do sítě," uvedl obránce PSG Presnel Kimpembe.

"Je to někdo, kdo má obrovskou mentální sílu a pokaždé se chce tlačit dopředu. Má skvělý přístup, kterým pomáhá celému týmu. A to vše ve věku 19 let," doplnil kouč Borussie Lucien Favre.