Genk (Belgie) - Kapitán slávistických fotbalistů Milan Škoda si po výhře 4:1 v odvetě 2. kola Evropské ligy v Genku pochvaloval, jak trenérům vyšly změny v sestavě. Autor dvou branek zároveň ocenil, že se tým po nedělní ligové porážce 0:2 v Plzni dokázal semknout a hned v dalším utkání nepovedený výkon odčinit.

"To je strašně důležité. Když se nám nepovede nějaký zápas, tak se dokážeme stmelit a následující těžký zápas zvládnout. V tom je naše síla," řekl novinářům Škoda.

Jeho tým nastoupil hned s pěti změnami oproti utkání v Plzni a někteří hráči se představili na jaře úplně poprvé. "Já se toho trošku bál. Říkal jsem si, že budu na hrotu odříznutý, ale opak byl pravdou. Trenéři to postavili skvěle, vyšlo nám to," uvedl Škoda.

"Všichni podali skvělý výkon, byl jsem až překvapený. Maso (Masopust) hrál první minuty tady. Ibra (Traoré) taky nebyl ani na lavici na jaře, ale o jeho kvalitách víme. Tihle kluci to odehráli skvěle. Králík (Král) nastupoval z lavičky. Fakt dobré výkony," řekl Škoda.

Výhru 4:1 nečekal. "To jsme si asi ani nepředstavovali, ale já jsem říkal, že remíza 0:0 doma není špatná. Sice jsme na začátku dostali gól, ale pro nás to nic vyloženě neměnilo. Stejně jsme tu museli dát gól. Myslím si, že jsme na ně byli dobře připraveni a vyšlo nám to krásně," řekl Škoda.

Na brzy inkasovaný gól po chybě brankáře Ondřeje Koláře odpověděl v polovině úvodního dějství Vladimír Coufal. "Samozřejmě že vyrovnávací branka nám hodně pomohla, ale myslím si, že jsme to jako mužstvo odehráli fantasticky. Myslím si, že jsme měli velmi dobrý střed, kde má Genk Malinovského a Pozuela. Ty jsme skvěle přikryli a nenechali je hrát. Já jsem jim zavíral stopera, měli to dopředu těžké," uvedl Škoda.

V druhé půli zpečetil výhru třetím a čtvrtým slávistickým gólem. Na 4:1 upravil hlavičkou z místa až za penaltou. "Je fakt, že to letělo dlouho. Hlavně jsem se modlil, aby to tam zapadlo a nešlo na tyč nebo břevno," uvedl.

Vysokou výhru nad lídrem belgické ligy považoval za jedno z největších vítězství od doby, co je ve Slavii. "Řadím ho samozřejmě vysoko. Je to skvělé vítězství, musíme si toho strašně vážit, že jsme to takhle zvládli. Po zápase jsem byl strašně pyšný na všechny," dodal Škoda.