Dokázali jsme si, že umíme vyhrávat, těšilo střelce Smejkala

Peking - Hokejový útočník Jiří Smejkal se ve druhém zápase české reprezentace na olympijských hrách poprvé dostal do sestavy a hned se gólem podílel na výhře nad Švýcarskem 2:1 po samostatných nájezdech. Důležitější než vstřelená branka však pro něj bylo vítězství národního týmu, první v sezoně.

"Pro nás je to hodně důležité. Dokázali jsme si, že umíme vyhrávat. Myslím si, že jsme dnes byli o krok lepší než Švýcaři a zasloužili jsme si dva body," řekl Smejkal novinářům.

Mezi střelce se zapsal už v 5. minutě, kdy prokázal důraz před brankou. Snažil se posunout puk na Hynka Zohornu a obránce Weber si bruslí srazil kotouč do vlastní branky. "Ani po pravdě nevím, jak gól padl. Clonil jsem střelu, pak se to odráželo, nějak jsem do toho plácal a viděl jsem, že se to odráželo od brusle Švýcara do brány. Super, že to tam spadlo," uvedl pětadvacetiletý útočník.

Smejkal tak přesně splnil pokyny, které trenér Filip Pešán hráčům před zápasem udílel. "Řekl bych, že góly tady z 90 procent budou padat takhle. Jsme na malém hřišti a všichni hrají dobře z obrany, okénka tam nejsou. Góly budou padat kolem brankoviště. Takhle se musíme snažit hrát do brány," podotkl Smejkal.

Hráč finského Lahti nahradil v sestavě ve čtvrté formaci Michaela Frolíka u bratrů Tomáše a Hynka Zohornových. A jejich útoku se celkem dařilo. "Řekl bych, že jsme bruslili, byli jsme nepříjemní, vytvořili jsme si nějaké šance a dozadu jsme je k ničemu nepustili. Myslím, že od nás dobrý zápas," hodnotil Smejkal.

Český tým čeká další utkání již v sobotu, kdy se utká s dosud neporaženým Ruskem. Sborná navíc ještě ani neinkasovala. "Viděl jsem, že hráli 1:0 a 2:0. V našich zápasech ale taky padlo pět gólů, takže branky moc nepadají. Týmy dobře brání a bude se asi rozhodovat v nerovnovážných situacích. Třeba si pomůžeme přesilovkou a vyhrajeme," přál si Smejkal.